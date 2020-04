Un grupo de vecinos frenó el ingreso de Cristóbal López a su campo en la localidad de Río Senguer, en Chubut, pese a contar con los permisos correspondientes para transitar en medio del aislamiento preventivo y obligatorio. La protesta se originó pocas horas después de que se conociera el primer caso de coronavirus en esa provincia y luego del escándalo por la estadía y el vuelo humanitario solicitado por Marcelo Tinelli en Esquel. El empresario de medios fue liberado en octubre del año pasado tras permanecer en prisión por presunto lavado de dinero.

López se dirigió con su automóvil a un establecimiento ganadero de su propiedad, ubicado a 90 kilómetros Río Senguer, para encontrarse allí con uno de sus hijos. Según publicó La Nación, durante la noche de este miércoles un grupo de vecinos le frenó el ingreso a la localidad, pese a que el empresario de Grupo Indalo alegó tener un permiso provincial de circulación.

En las imágenes del video difundido por redes sociales, se puede observar cómo el empresario intentaba explicar la situación pero los manifestantes comenzaron a gritar: "Que se vaya". "Lo lamentamos, pero usted tiene que irse", se escucha decir a una mujer en medio del tumulto, mientras otros gritaban: "Acá no pasa". Pese al disturbio, la Policía local aclaró que "no tuvo que intervenir, no hubo mayores desmanes. Sólo que la gente se opuso a que el empresario siga su viaje".

En Chubut rigen controles estrictos en el ingreso a cada una de las localidades y se potenciaron los pedidos de permiso a raíz de la aparición del primer caso de coronavirus. El hecho se produjo a pocas horas del escándalo en el sur argentino protagonizado por Tinelli, debido a que un avión privado llegó al aeropuerto de Esquel, donde transita la cuarentena con parte de su familia, con medicamentos. El caso terminó en la Justicia debido a la denuncia del jefe del aeropuerto, ya que no pudo verificar el contenido de la valija.

López estuvo detenido junto a su socio Fabián De Sousa desde diciembre de 2017 por la causa de presunta evasión impositiva de Oil Combustibles. Además se los investigó por un desprendimiento del caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno vinculado a irregularidades en obra pública, y otra por presuntas maniobras de lavado de dinero por la compra de un inmueble a la expresidenta Cristina Kirchner. Su liberación fue ordenada por el juez Claudio Bonadio el pasado 8 de octubre.

DR/FF