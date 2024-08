La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este viernes en redes, como tantas voces de diversos ámbitos, a la causa de violencia de género que involucha a Alberto Fernández contra su expareja, Fabiola Yañez, y ese mensaje, que parecía uno más entre los centenares de miles de posteos sobre el tema, terminó por la noche generando enorme efecto en la ex Twitter, por la original respuesta que Villarruel iba a dedicarle a una crítica que le hizo el dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.

Todo comenzó cuando Villarruel, poco antes de las 4 de la tarde de este viernes, señaló en su cuenta de X que "el kirchnerismo está rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. DDHH, violencia contra la mujer, un ex presidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás".

"Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria", agregó la vice libertaria, en sintonía con los posteos de todo el elenco oficialista, que acusa al kirchnerismo de haber sido testigo de muchas de las denuncias contra Fernández y omitirlas, mientras ahora su nivel más duro rechaza todavía las críticas contra Alberto Fernández y las adjudica a cuestiones políticas, aun cuando está de por medio un tema gravísimo como una denuncia por violencia de género.

"Un expresidente con una vida repugnante": Villarruel se descargó contra Alberto Fernández y el kirchnerismo

Luego ante el tenor de algunas de las respuestas, la vice sumó "se me llenó de defensores de terroristas y ponebombas el tweet", reclamando "por decoro permanezcan en silencio mientras repudiamos una más de sus hipocresías".

Fue entonces cuando, cerca de las 19.30, fue Sobrero quien le respondió, arrobándola, con algunos emojis de carcajada y diciendo "mira vos, ahora a @VickyVillarruel le preocupa la violencia de género. Poco creíble".

Pero el asunto no iba a quedar allí, porque la vice recogió el guante del veterano dirigente sindical del Ferrocarril Sarmiento, y lanzó, cerca de las 10 de la noche, un feroz: "Repasate la tintura Susana Giménez de los rieles", y esa mención de vincular la larga cabellera rubia que Sobrero ya no usa pero lució durante casi toda su vida, vinculándola con el pelo de la diva de los teléfonos, generó en menos de una hora casi 140 mil reproducciones, más de mil respuestas, 15 mil "me gusta", en una cuenta que seguía subiendo de manera exponencial.

Catarata de memes

Se mezclaban ahí una tonelada de memes de carcajadas, festejando "qué domada", "qué basada", "cine", "genial", "qué bien voté", con toda clase de videos y fotos. Alguna de las imágenes que habían buscado los fans de la vice incluso mostraban a la propia Susana en aguna escena de sus programas con Moria, las dos tentadas también de la risa.

El universo de redes miraba ahora la cuenta del "Pollo" Sobrero, a ver si agregaba más capítulos a esa "batalla tuitera"...

