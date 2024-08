Victoria Villarruel: "El kirchnerismo cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández"

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó contra el kirchnerismo al sostener que el espacio se cargó "con todas sus banderas" y calificó como "impresentable" al ex presidente Alberto Fernández, en medio de la denuncia de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, por violencia de género.

Villarruel se descargó a través de su cuenta de X, y de esta manera, de manera tardía, se sumó a las críticas que el propio Milei y muchos de sus funcionarios lanzaron desde que se conoció el escándalo del expresidente Fernández.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Allí, lanzó que "el kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández".

La causa contra Alberto Fernández por violencia de género quedó en manos de Ercolini

En esa línea, la titular del Senado continuó señalando al feminismo también: "DDHH, violencia contra la mujer, un ex presidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás".

Y agregó: "Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria", sentenció.

En un comentario a su propia publicación, donde incluso recibió críticas, respondió fiel a su estilo: "Se me llenó de defensores de terroristas y ponebombas el tweet. Por decoro permanezcan en silencio mientras repudiamos una más de sus hipocresía".

El tuit de la vice se da luego de la filtración de dos fotografías que estaban en manos de la Justicia en el marco de la denuncia, en donde aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo. Horas antes de que comenzaran a circular, Yanez había denunciado a Fernández por violencia de género.

"El escándalo de Alberto le da ventajas comparativas al gobierno de Milei"

Las imágenes muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Los chats y le seguida denuncia nacieron de una investigación paralela sobre el ex jefe de Estado por posible corrupción al favorecer a un amigo suyo, broker de una compañía aseguradora que se benefició de un decreto que obligaba a los organismos públicos a contratar específicamente un seguro en particular. El broker además es esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Como si eso no alcanzara, la Justicia inició en paralelo esta nueva investigación por violencia de género y rápidamente se hizo de información personal de su teléfono celular. A las pocas horas, llegaron a los medios imágenes del entonces presidente en la Casa Rosada con la periodista Tamara Pettinato, dialogando de manera íntima.

JD /