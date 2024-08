Quién es Pablo Galíndez, el hermano de Alberto Fernández que lo acompaña en su departamento de Puerto Madero

El expresidente Alberto Fernández atraviesa su peor momento a partir de que fuera denunciado por violencia de género por su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. A eso se le suma que los chats que detallaron las pruebas de los golpes se hicieron públicos y la Justicia accedió a ellos a partir de una investigación por presunta corrupción del ex mandatario. Como si fuera poco, sus celulares quedaron en manos de Fabiola en España y de la Justicia que continúa la investigación, y en ese marco, se filtraron a la prensa videos de una reunión en la Quinta de Olivos con la periodista Tamara Pettinato, con un diálogo íntimo como el de una pareja.

En ese contexto en el que incluso se mencionaron versiones de que Fernández habría hablado de suicidarse es en el que el fin de semana pasado se instaló su medio hermano en la casa de Puerto Madero donde vive el ex jefe de Estado. Se trata de Pablo Galíndez, hijo de hijo de Celia Pérez (la madre de Alberto Fernández) y Carlos Pelagio Galíndez, una suerte de padre adoptivo de Fernández.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según consignó La Nación, su medio hermano "lo acompaña las 24 horas" y fue el primero en llegar al departamento que pertenece a José "Pepe" Albistur, empresario vinculado al kirchnerismo y amigo personal del expresidente.

Ya no le creen: ni su entorno más cercano ni sus exfuncionarios defienden a Alberto Fernández

El sábado, antes de que el escándalo empeorara, Julio Vitobello y Alberto Iribarne, fueron hasta la vivienda para "contener" a Alberto Fernández, a pedido suyo. Hoy el panorama es más complicado

Quién es Pablo Galíndez, el hermano de Alberto Fernández que lo acompaña en su departamento

Pablo Galíndez es especialista en negocios y marketing, y, según su perfil en LinkedIn, actualmente se desempeña en la Dirección de Comunicación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde ingresó en noviembre de 2021.

Galíndez cambió varias veces de trabajo mientras Fernández fue Presidente de la Nación, de acuerdo a lo informado por él mismo en la red social de empleos y negocios. Hasta junio de 2020 trabajó como consultor independiente en negocios y tecnología, y luego se incorporó al Banco Ciudad, donde tuvo un paso efímero -tres meses- como asesor del directorio.

Cristina Kirchner, durísima con Alberto Fernández: "Misoginia, machismo, hipocresía y sordidez"

En octubre de 2020, el hermano de Alberto Fernández se incorporó a la Corporación América, el holding perteneciente a Eduardo Eurnekian. Allí trabajó hasta noviembre de 2021 como director de marketing.

Previamente, Galíndez tuvo una larga gestión como director de Marketing y Relaciones Institucionales de la sociedad bursátil Tavelli y Cía: fueron más de 17 años, entre abril de 2002 y mayo de 2019, seis meses antes del desembarco de su hermano en la Casa Rosada.

JD / CP