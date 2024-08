Ya no le creen: ni su entorno más cercano ni sus exfuncionarios defienden a Alberto Fernández

"Que haga lo que tenga ganas. Ya no me llames". La respuesta que recibió PERFIL de parte de un estrecho colaborador en la medianoche de este viernes 9 de agosto fue todo un síntoma de lo que vive por estas horas Alberto Fernández y el pequeño círculo que aún lo acompañaba.

El domingo, ante la tapa del diario Clarín que anticipaba la denuncia por violencia de género hacia Fabiola Yáñez que estallaría esta semana, los mensajes todavía eran de suspicacia. Aparecían dudas sobre el material que podía haber en el expediente que tramita Julián Ercolini. Pero todo se terminó el jueves, cuando aparecieron las imágenes de los golpes sobre la ex primera dama. A partir de ese momento, el corte con el expresidente fue total.

Este medio habló en estricto off con al menos 6 exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández. Todos plantearon la misma situación. Explicaron que nunca vieron maltratos ni tampoco percibieron las marcas de violencia sobre Fabiola Yañez. Luego comenzaron a señalar fechas para despegarse de todo lo que sucede alrededor del expresidente, hoy completamente caído en desgracia. Quien no atendió los llamados de PERFIL fue Gabriela Cerruti, su última vocera.

"Si me preguntas qué sabíamos y qué no, te confirmo que sí, que era algo que se comentaba el hecho de que veía otras mujeres. Pero jamás que hubiera golpes", admitió un excolaborador.

"Empezamos a dejar de hablar cuando terminó su gobierno. Habré cruzado algún mensaje. Es una mancha venenosa. Y además una gran frustración. Si buscas algo nuevo, no tengo. No hablo con él. No pienso hacerlo", fue otro mensaje que recibió PERFIL ayer por la noche.

La actualidad de Alberto Fernández

En medio del escándalo, trascendió que Alberto Fernández habría amenazado con quitarse la vida antes de que Fabiola Yáñez presentara la denuncia en su contra. La preocupación por su integridad física creció en la noche de este jueves, situación que se vio exacerbada cuando el dirigente social Luis D'Elía lo instó a tomar esa misma decisión en redes sociales.

Alberto Fernández reside hoy en el departamento de Puerto Madero propiedad de Enrique "Pepe" Albistur (aunque hay quienes afirman que es en realidad del expresidente), donde vivía antes de mudarse a Olivos.

Detalles de la familia desconocida de Alberto Fernández

Según consignó La Nación, su medio hermano Pablo Galindez se instaló en ese domicilio y "lo acompaña las 24 horas". Se trata del hijo de Celia Pérez, la madre de Alberto Fernández y Carlos Pelagio Galíndez, especie de padre adoptivo de Fernández.

El sábado, antes de que el escándalo empeorara, Julio Vitobello y Alberto Iribarne, fueron hasta la vivienda para "contener" a Alberto Fernández, a pedido suyo. Hoy el panorama es más complicado

