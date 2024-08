Liliana Franco sobre las golpizas de Alberto Fernández a Fabiola: “Estoy impresionada pero no me sorprende"

En las últimas horas se dio a conocer que el ex presidente Alberto Fernández presuntamente ejercía violencia de género contra Fabiola Yáñez. Asimismo, se filtraron videos que mostrarían una relación romántica con Tamara Pettinato.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Liliana Franco, periodista acreditada en Casa Rosada, quien habló sobre la violencia de género ejercida por el ex presidente.

Alberto Fernández: entre la violencia de género y el incumplimiento de deberes de funcionario público

“Estoy impresionada como todos pero no me sorprende, era un rumor muy fuerte en los pasillos”, dijo Franco, quien luego completó: “Se saben cosas de la conducta del ex presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos y en su departamento de Puerto Madero”.

“La ex vicepresidenta Cristina Kirchner buscó desvincularse y hacer cuestión personal de todos los hechos”, disparó la periodista. “La reacción del Gobierno es evitar meterse en el barro ajeno”, añadió.

En esa misma línea, la entrevistada recordó que toda la polémica salió a la luz luego de la investigación por los casos de tráfico de influencias relacionados a Nación Seguros.

“La impunidad que dio la Justicia hizo posible que esto fuera posible", detalló la entrevistada. “Hay mucha gente que escuchó y vio cosas pero que tiene contratos de confidencialidad”, detalló.

Finalmente, Franco dijo que en el caso de la visita de Tamara Pettinato a la Casa Rosada se trata de solamente “un hombre cenando con una mujer”. “Es así, nos gusté o no”, concluyó.