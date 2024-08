"El escándalo de Alberto le da ventajas comparativas al gobierno de Milei"

Los periodistas Jorge Fontevecchia y Eresto Tenembaum mantuvieron una intercambio en el que analizaron el cambio de la imagen del ex presidente y su relación con Cristina Fernández de Kirchner. “Este es un momento más de un cambio de época, y creo que el peronismo queda desierto de liderazgo”, sostuvo Tenembaum en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) y Radio con Vos.

Ernesto Tenembaum es periodista y licenciado en Psicología. Recientemente publicó el libro “Milei. Una historia sobre el presente”. También trabajó en diferentes redacciones de radios y revistas. En la actualidad conduce el programa “¿Y ahora quién podrá ayudarnos” en Radio Con Vos.

Ernesto Tenembaum: ¿Qué pensás y qué sentís?

Jorge Fontevecchia: Lo que a mí más me llama la atención es la relación que establece parte de La Cámpora entre el abuso de posición dominante, no con Fabiola, sino con Cristina Fernández de Kirchner. Vos planteabas esto como una especie de carácter transitivo que explicaba que Alberto Fernández tenía un problema con las mujeres.

Me parece que ahí está el núcleo del tema, cómo arrastra esto a Cristina Kirchner o no, y si esto arrastra al mismo tiempo al kirchnerismo en su conjunto.

ET: ¿Por qué?

JF: Las fotos y lo que empezó a circular hace unos días me generó cierta reminiscencia con los bolsos de López, con determinadas imágenes que catequizan un momento y hacen que después de eso, no haya retorno. ¿Qué te produce esto a vos?

ET: Tiendo a pensar que es un momento más de un cambio de época y creo que el peronismo queda desierto de liderazgo, porque aunque no se atrevan a decirlo, quien puso a Alberto ahí fue Cristina, como quien puso a Scioli o a Massa.

JF: Eso siempre se decía, que la responsable de los éxitos y desaciertos del gobierno de Fernández era Cristina porque ella fue la autora para que él estuviera allí. Pero parece que se agrega la idea de que en realidad Alberto le hacía bullying a Cristina, que tenía un problema con las mujeres y abusaba de su posición dominante. Eso contrasta con la sensación que daba en cada uno de los actos públicos en los que parecía que Cristina le hacía bullying a Alberto.

ET: ¿Cómo fue cambiando tu imagen de Alberto a lo largo del tiempo? ¿Qué pensaste cuando asumió y qué pensás ahora?

JF: Nosotros tuvimos la peor relación con Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete. Teníamos una mirada a priori muy negativa, y él se encargó durante la época de la pandemia de construir una relación en la que nos fue cambiando la imagen.

La sensación que yo tengo es de dos Alberto Fernández, aquel primero de la época de Néstor Kirchner, en el que supongo que cumplía las órdenes de Néstor, y el último de presidente, que me pareció un carácter totalmente distinto a aquel.

Vos lo conoces de hace más tiempo que yo, porque lo conocías en la época en la que era jefe de Gabinete. ¿A vos te cambió en algo a lo largo del tiempo?

ET: Me cambió mucho en los últimos 15 días.

JF: ¿Tenía el mismo carácter como presidente que como jefe de Gabinete?

ET: No lo recuerdo como jefe de Gabinete porque no tenía una relación habitual. Después del quilombo con el campo, se fue con Cristina y pasó a ser un dirigente menor que pululaba buscando un espacio. No me parecía un tipo relevante hasta que fue elegido candidato a presidente.

Cuando fue designado, sentí que se abría una dinámica nueva, pero sospechaba de la relación de él con Cristina. Me pregunté cómo iban a gobernar si pensaban distinto en todo y si Cristina era la mujer impiadosa que era en el ejercicio de poder y a él no le veía la fortaleza para resistirla. Esa fue mi mirada desde la pandemia hasta el momento clave en el que se ve desde características morales y de falta de jerarquía presidencial que fue el día de la foto. Para mí, ese día él terminó como presidente.

Para Tenembaum, el día en el que se conoció la foto de Olivos fue el día en el que Alberto Fernández "terminó como presidente".

De cualquier modo, mirando esta recorrida, no imaginaba porque no imagino de nadie, que fuera un hombre que golpeaba a su mujer. Sí veía que era un tipo que cuando hacía que todo el mundo esté encerrado, tomaba actitudes contradictorias con eso y eso era tremendo para la gente. Sí veía a alguien que le decía a uno una cosa y a otro la contraria y creía que podía sobrevivir a esas contradicciones permanentemente, procrastinando conflictos. Lo que se revela ahora es una cosa mucho más horrorosa.

JF: Lo que me llamó la atención fue tu nota con Mayra Mendoza y su explicación de que el gobierno de Alberto Fernández no funcionó por su machismo. Acá hay una especie de espejo en la relación que se plantea Alberto Fernández con su mujer de la que se plantea con su vicepresidenta y en el fondo, su jefa.

Detrás de todo esto está la discusión de si el gobierno de Alberto fracasó por su incompetencia o por la mala decisión estratégica de Cristina, o de los dos. Cuando pase lo de Fabiola, lo que va a quedar de fondo como análisis es la relación de Alberto y Cristina como ejemplo de un presidente con menor poder que el líder del partido.

ET: ¿Y ahora?

JF: El escándalo de Alberto le da ventajas comparativas al gobierno de Milei​. Hay un ocaso de cierta forma de progresía, que no es simplemente del relato kirchnerista, podríamos agregar lo de Venezuela y lo de Evo Morales acusando de golpe a su discípulo.

Hay un fin de época de un relato que duró dos décadas y se demostró insustentable. En el fondo todos los relatos tienen fecha de vencimiento.

ET: ¿Esto sería el relato progre?

Yo me defino “progre” y no me siento identificado con nada de este relato. Si vamos a un tema etimológico, hay gente que quiere conservar el statu quo y hay gente que quiere que haya progreso. Desde una posición semántica, en líneas generales todas las personas deberíamos ser progresistas. Lo que quedó claro es que de esa manera no se logra aumentar la calidad de vida de la gente. Como decía Aristóteles, todos queremos ser felices y discutimos la forma de poder llegar a serlo. Creo que lo que quedó claro es que de esa forma no.

ET: ¿Qué es lo que más te preocupa de Milei si es que hay algo que te preocupa?

Me preocupa su carácter y su grado de inteligencia emocional. Si le va mal, nos va a ir mal a todos y si le va bien, ojalá mantenga las normas democráticas.

ET: ¿Te preocupa que mantenga las normas democráticas?

JF: No porque sea una persona antidemocrática, lo creo una buena persona. El tema que me preocupa es su grado de estabilidad emocional que pueda hacer que en determinado momento, por su carácter fogoso, cometa algún error que vaya más allá de su propia voluntad o trate de producirle un mal a alguien.

