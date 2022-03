Violación grupal en Palermo: los últimos posteos de uno de los sospechosos, de viaje por el Norte argentino

En medio de la conmoción por la violación grupal en Palermo, en las últimas horas trascendieron los perfiles de las cuentas de redes sociales de los sospechosos, entre ellos Ignacio Retondo, un asiduo usuario de Instagram cuyos últimos posteos lo muestran en un viaje por el Norte argentino con otro de los detenidos, Dante Ciongo Pasotti.

Según el perfil de Retondo (22), que permanece "público" a diferencia del resto de los detenidos, el estudiante de Relaciones Internacionales compartió un viaje al norte argentino durante algunas semanas juntos a sus amigos, entre ellos Ciongo Pasotti, otro de los acusados por la violación, que lo acompaña en varias de sus fotos por los distintos paisajes característicos de la región.

Video: los instantes previos a la violación grupal de la joven de 20 años en Palermo

Los últimos posteos en redes de uno de los detenidos por la violación en Palermo

"Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?", escribió Retondo hace cinco días, tomando la letra de una canción, junto a una de las fotos en las que él y Pasotti hacen muecas al lado de un hombre. "Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a dónde quiere que estés! Personalmente creo que todo esto es una locura...", reza la frase de otra publicación que alude a otra canción popular.

Violación grupal en Palermo: una mujer denunció que fue abusada a sus 14 años por uno de los detenidos

En la ruta, en el río, con las montañas coloradas de fondo, el suspendido estudiante de la Universidad de San Martín en las últimas semanas se mostró distendido en redes a pesar de que ahora sus "mensajes pacifistas" se llenaron de insultos de distintos usuarios, quienes aprovecharon el carácter público de su cuenta para manifestar su ira en los comentarios, manifestando la condena social que ya es total.

De esta manera, las redes sociales sirvieron una vez más de caja de resonancia ante la indignación por el aberrante hecho de violación grupal de una joven de 20 años que enardeció a la opinión pública, a menos de una semana del 8M. Asimismo, fueron los internautas los que viralizaron el caso de otra joven que denunció que el mismo Retondo había abusado sexualmente de ella en 2015. "Ahora tengo 21 años, pero cuando tenía 14 Ignacio Retondo abusó de mí, claramente sin mi consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga", aseguró.

Video: los instantes previos a producirse la violación grupal de la joven de 20 años en Palermo

En tanto, la denunciante dijo que salió a dar testimonio público luego de ver "que en algunos noticieros estaban diciendo cosas que no son y prefiero aclarar, decir cómo fueron las cosas y que no haya malos entendidos". "Me sorprendió que hayan sido seis, la manera en la que pasó, lo que esta chica debe estar sufriendo, eso me partió al medio y decidí no callar más", dijo la joven.

Quiénes son los otros detenidos por la violación grupal en Palermo

Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Fabián Domínguez (21), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20) y Franco Jesús Lykan (24) son, junto a Ignacio Retondo, los individuos vinculados a la violación grupal de una joven de 20 años a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo.

Todos los implicados tienen vínculo entre sí. Algunos, compañeros de facultad (Universidad de San Martín). Solo uno de ellos está asociado a una agrupación política. Retondo se mostró en varias publicaciones como militante de la Corriente Militante Lealtad Vicente López de La Cámpora.

