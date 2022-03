Violación grupal en Palermo: una mujer denunció que fue abusada a sus 14 años por uno de los detenidos

Una joven de 21 años llamada Giuliana denunció este miércoles por la mañana que cuando tenía 14 años fue abusada sexualmente por Ignacio Retondo, uno de los seis hombres detenidos por violar a una mujer en Palermo el pasado lunes 28 de febrero.

"Ahora tengo 21 años, pero cuando tenía 14 Ignacio Retondo abusó de mí, claramente sin mi consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga, ya que no quería y estaba lleno de gente. Algunos amigos de él lo cubrieron, no recuerdo sus nombres pero en ese momento pensé que el problema era yo, ya que me hacía la linda. Años después me di cuenta que fue un abuso", fueron las palabras con las que se abrió la nota de Nosotros a la Mañana a Giuliana, víctima de uno de los violadores de Palermo en el año 2015.

La joven aseguró que salió a dar testimonio público luego de ver "que en algunos noticieros estaban diciendo cosas que no son y prefiero aclarar, decir cómo fueron las cosas y que no haya malos entendidos. Me sorprendió que hayan sido seis, la manera en la que pasó, lo que esta chica debe estar sufriendo, eso me partió al medio y decidí no callar más".

Una joven de 21 años denunció que Retondo abusó de ella a la edad de 14 años.

Cómo ocurrió el abuso sexual denunciado por Giuliana

A continuación, Giuliana comenzó a relatar la situación de abuso que vivió con uno de los implicados de la violación de Palermo, y detalló que con Ignacio jugaban al básquet en el mismo lugar, el Club Vecinal de Munro, y que nunca habían mantenido una conversación previa al hecho que denuncia, que ocurrió el 30 de diciembre de 2015, en el cumpleaños de "una persona en común" de ambos.

"Estábamos ahí, en un momento él me agarra, nos ponemos a hablar, él sabiendo que a mí me parecía lindo, me agarra del brazo, me quiere tocar, lo hace y yo intento separarme, me voy", relató la víctima, quien sostuvo que fue un hecho "terrible" porque además no pudo exteriorizarlo hasta hace dos días, cuando se enteró de la noticia que involucraba a Retondo.

Ignacio Retondo, miembro de la Corriente Militante Lealtad Vicente López, acá junto a Lucas Boyanovsky de Frente de Todos. Fue denunciado este miércoles por violar a una joven de 14 años en 2015.

"Fue terrible para mí, porque no lo pude hablar por el mandato social de que la mujer tiene la culpa, de que yo provoco con el short, con la pollera, y esto me lo callé muchísimos años. Mi familia se enteró hace dos días, cuando pasó. Necesitaba denunciarlo para cerrar esta etapa y ayudar a esta chica", sostuvo cuando contó que dejó asentada su denuncia en la comisaría.

Giuliana recordó cómo en ese momento de su vida llegó a contarles lo sucedido a sus amigas, que se estaban haciendo cercanas a Ignacio, pero que estas la ignoraron y "hicieron como si nada hubiera pasado y siguieron siendo amigas de él". "Yo no quiero que estén presos cinco, seis o siete años, yo quiero que tengan una cadena perpetua. Porque un violador para mí va a ser violador siempre", concluyó.

