Violación en Palermo: uno de los acusados había hecho talleres de "feminismo y nuevas masculinidades"

La violación en grupo de Palermo afectó de forma directa a la organización política Lealtad Corriente Militante de Vicente López, que integraba Ignacio Retondo, uno de los jóvenes acusados por el hecho . “Siempre fuimos intolerantes a la violencia de género. Está es la primera vez de un hecho dramático”, dijo a PERFIL Lucas Boyanovsky, concejal de Vicente López y director de UGL VIII PAMI de San Martin, que encabeza la organización.

El hecho sorprendió porque, además de haber participado de una violación en banda, Ignacio Retondo, se había formado en talleres de feminismo y nuevas masculinidades, dentro de la organización. Este medio habló con algunos de sus compañeros, que prefirieron no dar su nombre ante la gravedad de los hechos, y coincidieron que “nadie se esperaba que actuara de esa forma”.

Para Boyanovsky “lo que es más preocupante es que las personas que lo conocen dicen que no tenía ningún indicio de tener una práctica de este tipo”. “A nosotros nos hace replantearnos un montón de lógicas porque es un hecho delictivo y aberrante, del que no teníamos indicios que pudiera ocurrir”, destacó.

Los jóvenes que violaron a una chica en Palermo registrados por las cámaras

Retondo llegó a la organización política en 2021, para participar de la campaña electoral. “Era un militante periférico, no tenía ningún tipo de responsabilidad, ni de toma de decisiones”, explicó Boyanovsky. Otros integrantes contaron que “se acercó a militar” y que “es una organización abierta a para la militancia nacional, popular y feminista”, en línea con lo que plantea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Así, participó de distintos talleres de “feminismo” y “nuevas masculinidades”. “Son encuentros donde surgen disparadores a partir de situaciones reales y de distintas lecturas, donde participan mujeres pero también lo usan los hombres para reflexionar”, relataron a PERFIL desde adentro de la organización.

Si bien no son obligatorios, se les pide a los militantes que participen de esos encuentros para “formar el perfil de militantes que se necesita”.

Así fueron detenidos los violadores en Palermo

“Formativamente trabajamos constantemente en el perfil de los militantes, estos hechos atraviesan a toda la sociedad, no se resuelven con un tallercito”, analizó el director director de UGL VIII PAMI de San Martín, sobre el fallido resultado de los encuentros en los que participó Retondo. “Hay que profundizar las acciones muchísimo más”, enfatizó.

Además, desde la organización aseguran que en todo momento “los cursos iban en línea con lo que planteaba el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad”. “Somos un espacio conducido mayormente por mujeres, militamos la Ley Micaela. Nos agarró de sorpresa”.

Los comunicados de Lealtad Corriente Militante

A las dos horas del hecho desde Lealtad Corriente Militante de Vicente López salieron con un comunicado en redes sociales, que fue “más conceptual”, según Boyanovsky. En ese texto, no se nombró al acusado que era parte de la organización, aunque expresaron “el mayor de los repudios a quienes cometieron ese acto delictivo”.

Violación grupal en Palermo: una mujer denunció que fue abusada a sus 14 años por uno de los detenidos

“Fue acompañando a las compañeras que tienen más autoridad en el tema, el segundo son unas líneas mías que hablo con nombre y apellido del delincuente”, explicó el funcionario del PAMI sobre el comunicado.

En ese otro texto cargó directamente contra el ex miembro de la organización política que fue rápidamente desvinculado. “Desde el año pasado participaba en actividades de nuestra organización, de la cual ha sido inmediatamente expulsado”, dijo sobre Retondo en Instagram y lo ratificó en diálogo con este medio.

Una mujer denunció que fue abusada a sus 14 años por Retondo

Otro eje que resultó llamativo de este caso es que este no parece ser el primer episodio de violencia sexual por el que se acusa a Retondo. El miércoles por la mañana una joven de 21 años llamada Giuliana denunció que cuando tenía 14 años fue abusada sexualmente por la misma persona.

"Ahora tengo 21 años, pero cuando tenía 14 Ignacio Retondo abusó de mí, claramente sin mi consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga, ya que no quería y estaba lleno de gente”, relató la víctima en una nota con Nosotros a la Mañana. “Algunos amigos de él lo cubrieron, no recuerdo sus nombres pero en ese momento pensé que el problema era yo, ya que me hacía la linda. Años después me di cuenta que fue un abuso", dijo.

