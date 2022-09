Volodimir Zelenski pide la adhesión acelerada de Ucrania a la OTAN

El presidente Volodímir Zelenski le pidió a la OTAN la incorporación acelerada de Ucrania a ese bloque de países integrado por los Estados Unidos. Fue minutos después de que su par ruso, Vladimir Putin, anunciara desde el Kremlin la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia tras los comicios de los últimos días.

"Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN", se lo escucha decir a Zelenski en un video publicado en sus redes sociales.

De ese modo, el mandatario le puso palabras a lo que considera como una demostración de que el país que gobierna presentó compatibilidades con los estándares establecidos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ello, después de casi una decena de meses de colaboración ante el inicio de la guerra con Rusia.

I appreciate the clear position of UN Secretary-General @antonioguterres on the criminal intention of RF to illegally annex more 🇺🇦 lands: such actions won't have any legal force, grossly violate the Purposes and Principles of the UN Charter and won't be recognized by the world.