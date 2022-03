Xokas volvió a transmitir en vivo en Twitch tras 10 días de ausencia

Hace poco más de una semana, los seguidores del streamer español Xokas descubrieron en su stream que tenía una cuenta secundaria de Twitter para insultar de forma anónima a las personas que se metían con él. El creador de contenido mostró sin querer el usuario secundario que usaba en la red social, llamado CathyVipi, el cual utilizaba para alabarse a sí mismo, esparcir el odio, e incluso compararse y hablar mal de otros streamers, lo que estalló la polémica en su contra.

“Abro en 30 minutos. Abro yo. O sea Xokas, yo. El yo de verdad. No los otros yos, yo. Fuera bromas, os voy a contar todo lo que he reflexionado esta semana, y cómo veo las cosas. Si queréis podéis insultarme, yo no os voy a dar un guantazo. O sí”, publicó Xokas en la red social Twitter invitando a sus seguidores luego de 10 días sin realizar streams en la plataforma de Twitch. Su regreso fue mejor de lo esperado y tuvo un pico de 145 mil viewers que estuvieron pendientes.

En el directo, confirmó que la semana que viene va a ir a una psicóloga y que va a intentar no responderle a la gente que le tira hate. “Si yo fuese consciente de que tenía un problema, no me hubiesen pillado y lo hubiera solucionado. La gente se da cuenta de los problemas, cuando se lo dicen”, indicó. Por otra parte, aseguró que no está bueno transmitir tantas horas en Twitch aunque le siga ocurriendo y que va a modificar su rutina para tener más tiempo para su gente.

"Os prometo que voy a cambiar las actitudes de mierda, aunque algunas las voy a mantener. Hablaré con un profesional para analizarlas con seriedad y objetividad", confesó. Xokas terminó el stream con una media de 69 mil espectadores jugando al battle royale de Fortnite, título al que jugó en vivo y en directo más de 400 horas. “Quiero cambiar las cosas que hago mal porque quiero ser el mejor. Me vino un poco grande todo lo que me pasó en los últimos meses”, cerró.

Desde la comunidad de Twitch, PEEK Latam te acerca los mejores momentos del streaming.