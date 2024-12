Yuyito González habló sobre los rumores de una crisis con Javier Milei

Las especulaciones sobre una posible separación entre el presidente Javier Milei y su pareja, Amalia “Yuyito” González, crecieron durante este fin de semana luego de que la conductora lo dejara de seguir en Instagram tras el encuentro del mandatario con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quien reafirmó su buen vínculo en su paso por Roma.

El sábado pasado, Milei y Meloni mantuvieron una reunión durante el tercer viaje del jefe de Estado a Italia desde que asumió la presidencia. En la puerta del Palacio Chigi, los líderes se abrazaron y rieron entre bromas.

Sin embargo, Yuyito decidió aclarar la situación este martes durante el comienzo de Empezar el Día, el programa que conduce por Ciudad Magazine. La exvedette negó cualquier crisis y aseguró que no publicará más fotos ni hará ningún otro comentario sobre el vínculo para demostrar que es real.

Javier Milei y Giorgia Meloni en Roma.

En primer lugar, González se refirió a su relación con la prensa y dijo: “Tengo a los noteros en la puerta de casa. Chicos, no voy a dar notas. Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones. ¿Saben? No voy a dar explicaciones”.

Molesta con los rumores que circularon en la prensa, la conductora remarcó que “no hay ninguna crisis”. “El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan y dicen ‘Se tomó el avión que se lo pago yo’. No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas”, aclaró sobre su ausencia en el viaje a Italia.

“Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy. Si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, continuó Yuyito.

Sobre la falta de interacción de la pareja en redes sociales, explicó que ella le indicó a la persona que maneja su cuenta que deje de seguir a una lista de personas, entre ellas al Presidente y que “en cinco minutos se armó un escándalo”. “No hay crisis, termínenla”, insistió Yuyito.

Además, volvió a referirse a las especulaciones sobre por qué no está presente en algunas actividades presidenciales y dijo: “No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona no puede estar en mi trabajo todo el tiempo porque no correspondería”.

Aunque admitió que durante los primeros meses de la relación daba explicaciones ante la prensa, explicó que va a dejar de “sacarse fotos o subir chats" con el Presidente “para demostrar algo”. “Dentro de nuestra relación no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje”, dijo González.

Sin mencionar a Meloni, con quien Milei se reencontrará el próximo 20 de enero en la asunción presidencial de Donald Trump en Washington, Yuyito afirmó que dejará de responder preguntas "que sean una falta de respeto al presidente de la Nación”. “Yo no puedo decir del presidente de la Nación cualquier cosa que cualquier pareja diría en el ambiente”, aclaró.

“Él es el líder de esta relación”

Sobre su reciente vínculo amoroso con Javier Milei, a quien calificó como un “grandioso hombre”, la conductora dijo que, aunque no está acostumbrada a la convivencia, está aprendiendo de él: “Es el líder del país, es un líder internacional y es el líder de esta relación. Aprendo mucho de él”.

“Es nuevo todo esto para mí. A la edad que tengo, con hijos y todo, puedo decir que estoy aprendiendo de este hombre cómo es una relación”, cerró Yuyito.

