Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pácífico: dos muertos y van 128

El ejército de Estados Unidos publicó este jueves 5 de febrero imágenes de un nuevo ataque de sus fuerzas a otra lancha presuntamente ligada al narcotráfico,en una región que situó "en el Pacífico Oriental".

En las imágenes no logra verse con claridad a los hombres que iban en esa lancha, pero la nota del Comando Sur destacó que eran dos sujetos, cuyas muertes elevan a 128 el número de víctimas fatales de ese tipo de ataques, al menos de los que se han informado desde que una importante fuerza militar estadounidense se ubicó en el Caribe.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", indicó el breve comunicado del Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en su cuenta de X. El informe agregó que, tal como ya ocurrió en los ataques anteriores, "ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido" en la operación.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que tales hundimientos forman parte de la guerra contra los narcotraficantes que operan esde bandas de Venezuela. En enero también se habían informado ataques de ese tipo en el Caribe.

Sin embargo, no ha habido evidencias concretas que se tratara de embarcaciones están relacionadas con el tráfico de drogas. También hubo ataques a hombres que habían caído al mar una vez destruidas sus embarcaciones,combo que generó un intenso debate sobre la legalidad de tales operaciones.

Demandas judiciales

La semana pasada, por primera vez se radicó una demanda contra el gobierno en Estados Unidos, por la muerte de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago en esos ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Los familiares de esos dos hombres, que murieron en el ataque con misiles de las fuerzas estadounidenses, acusaron a la Casa Blanca de "negligencia", y se trata de la primera presentación judicial sobre esos episodios, que como dijimos ya tienen a 128 personas asesinadas desde septiembre pasado.

AFP/HB