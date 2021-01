El empresario de la carne Alberto Samid se refirió al acuerdo alcanzado por el gobierno nacional para vender cortes de carne vacuna con descuentos de hasta el 30% en relación con los precios de diciembre pasado. “El acuerdo de carne no sirve para nada. Es un arreglo para los frigoríficos”. Además señaló que “venden vaca, que vale la mitad del novillo, como si fuera novillo”. Según el empresario, "esto es un rechazo de exportación de vaca buena que ni los chinos la quisieron. Están vendiendo carne como de primera que es de segunda".

“Este fue el año que menos se consumió carne en la historia”, señaló Samid. Además puntualizó que “en un Gobierno peronista, la milanesa no puede valer 550 mangos cuando la gente gana $ 1.200. Están haciendo laburar a la gente por dos kilos de carne”. “Los alcahuetes que están alrededor le dicen (al presidente Alberto Fernández) que está todo bien”, disparó.

"Los frigoríficos mandaron a Mario Ravettino, el que más sabe, y del Gobierno mandaron a alguien que conoce la carne porque la come en el plato", dijo Samid. Y siguió con una dura explicación: “Hay que decir la verdad. La gente no puede morfar. Es extraordinario que el Gobierno no haya subido los servicios. Pero permitió que los alimentos suban al doble de la inflación”.

Alberto Samid fue condenado a cuatros años de prisión efectiva por ser considerado miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década de 1990. Además de él, fueron juzgados su hermana Alicia, Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.