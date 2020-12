Alberto Williams: "Con estos precios, el consumo de carne va a bajar más"

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, aseguró hoy que "estamos preocupados, muy preocupados, porque la carne vacuna está subiendo una barbaridad. Es un horror. Comenzó en octubre (el aumento) y hoy ya llevamos un incremento de 80 pesos acumulado desde entonces por kilo en la media res", dijo Williams.

El precio promedio del kilo de carne vacuna se incrementó un 7,4% en noviembre, por lo que en el acumulado del último año a avanzó casi 54%, uno dieciocho puntos porcentuales más que la inflación promedio.

"Es una barbaridad. Un kilo de milanesa está casi 650 pesos. Alguien había advertido que el precio de la hacienda estaba retrasado y que iba a aumentar un 30%. Y la subieron, eh, sin ningún miramiento para el consumidor", se quejó Williams.

El consumo de carne vacuna es el más bajo de los últimos 10 años.

En declaraciones al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop, el representante de las carnicerías de la Capital Federal consideró que el aumento tendría que haberse aplicado en forma escalonada. "Supongamos que ése hubiese sido el costo para el productor. Podríamos haberlo aplicado de forma más escalonada y no todo de golpe antes de las fiestas de fin de año, porque el consumidor no puede pagar esta plata", sostuvo.

Williams dice que los frigoríficos y productores dicen que el precio de la hacienda "estaba atrasado" por la sequía y porque el carnero para engordar en el feedlot se encareció. "Siempre aparecen explicaciones", se quejó.

El Gobierno Nacional acordó con frigoríficos la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo para las fiestas de fin de año, con una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes. Los cortes de carne estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en más de 1.600 bocas de expendio de todo el país, que sólo incluye a supermercados y carnicerías de frigoríficos nucleados en el Consorcio ABC.

Gobierno y frigoríficos acordaron vender asado, matambre y vacío más baratos en las Fiestas.

Williams aclaró que las carnicerías no saben quiénes van a recibir estos cortes y recordó que este programa ya se implementó en otras oportunidades y el producto no llegó a la mayoría de las carnicerías de barrios.

"Con estos precios, el consumo de carne va a bajar más de lo que ya descendió", dijo William. En 2020, el consumo de carne bovina es de 50,2 kilos por habitante por año, cuando en 2013 era de 63 kilos