Avanza en Argentina el desarrollo de una nueva vacuna anti aftosa con una revolucionaria tecnología

A través del trabajo realizado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con aportes realizados por sus pares del NRCC de Canadá y la empresa pública-privada Bioinnovo, se está desarrollando la primera vacuna contra el virus de la fiebre aftosa a partir de no emplear material infectivo durante el proceso de confección y distribución de las vacunas. Este hecho fue destacado por Andrés Wigdorovitz, director del INCUINTA y co-fundador de Bioinnovo, en diálogo con el programa “Nuestra Tierra”, que se emite por Radio Perfil.

Al respecto, el investigador explicó que “hay que aclarar que la vacuna existente contra la aftosa que tenemos es muy buena, pero hay un montón de cosas que se puede mejorar. Lo primero es que para mejorar la vacuna se necesita una planta de seguridad tipo tres, lo que representa el empleo de un laboratorio de alta seguridad, ya que es un virus que no se tiene que escapar”.

Por ello, tal como indicó, se logró así producir una nueva vacuna contra la fiebre aftosa en células de mamíferos, sin emplear así material infectivo en ninguna etapa del proceso de producción. Lo cual, a juicio de los especialistas vuelve al proceso más eficaz y seguro, y se puede realizar en las mismas plantas que actualmente están en funcionamiento sin elevar su nivel de seguridad interna.

“Cuando se habla de sacar peligrosidad al virus, se piensa en atenuarlo, pero aquí lo que hicimos fue buscar los genes, es decir las secuencias de ADN, que fabrican las cuatro proteínas que generan la capsula del virus y se las metimos a una célula de mamífero, en colaboración con el NRCC de Canadá, y desarrollamos una línea que, en su genoma, conserva esas cuatro proteínas y arma un virus falso. Ante un microscopio es igual, pero por fuera están vacíos, aunque para el sistema inmune son virus, pero con una caja vacía”, explicó Wigdorovitz.

“Por ello como tener una planta (laboratorio) así es muy cara, si se pudiera tener una vacuna que tenga las mismas cualidades pero que ya no requiere esa planta implicaría una mejora tremenda. Y la segunda cuestión: cada lugar del mundo cuenta con distintos tipos de aftosa y el Senasa no permite fabricar en el país cerotipos que no estén en el país. O pide una planta específicamente para que eso ocurra”, dijo.

Agregó que “si tuviera un sistema que no tuviera material infeccioso podría fabricar en un mismo lugar vacunas para todo el mundo. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar una vacuna que se fabrica utilizando la misma infraestructura, es decir, usando los tachos donde se hacen crecer las células y al sistema como se purifica el virus, pero que no maneja material infeccioso”.

El material fue probado con éxito primero en ratones de laboratorio y luego en bovinos y ejemplares porcinos. “En todos los casos tuvimos títulos de anticuerpos iguales a los obtenidos con la vacuna oleosa convencional”, expresó Wigdorovitz.

El especialista del INTA recordó y ponderó el trabajo que otrora realizó un investigador en la Argentina como Scholeim Rivenson, quien fue el creador de la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa, quien falleció en el 2001 y con cuyo trabajo. Scholeim Rivenson logró erradicar, después de 120 años, la aftosa de la Argentina y también fue el creador el creador y director del Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias.