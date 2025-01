En respuesta a la emergencia sanitaria, SENASA redobla esfuerzos para garantizar que no ingresen al país productos cárnicos de origen bovino provenientes de animales afectados. Las autoridades subrayan la importancia de mantener la vacunación en el rodeo nacional y continúan con rigurosas inspecciones en zonas productivas para prevenir nuevos focos de infección.

Cuáles son las medidas que debe tomar SENASA

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Daniel Fontana, quien expresó que lo que se debe hacer es “controlar la entrada de productos cárnicos o de origen bovino o bubalino provenientes de animales afectados, para evitar que el virus ingrese al país”.

Según el entrevistado, “nosotros somos proveedores de cortes de carne bovina de calidad para la Unión Europea, por lo que es fundamental contar con el control necesario para prevenir cualquier tipo de introducción del virus”. Y destacó que la Argentina tiene un buen nivel de cobertura vacunal, con un programa de vacunación efectivo.

Sin embargo, “es importante estar muy atentos y asegurarnos de no interrumpir la vacunación sin contar con los controles epidemiológicos adecuados, los cuales aún no están funcionando como deberían”, continuó Fontana. Y remarcó que, si estos controles no se implementan correctamente, no sería prudente pensar en suspender la vacunación en el mediano plazo.

Cuánto dinero implicaría el cese de vacunación a ciertas categorías

Al ser consultado sobre la reducción de costos que implicaría el cese de vacunación, el entrevistado explicó que, “no hay una cifra exacta porque depende de las zonas productivas, donde la importancia puede variar”. Y agregó: “No se trata solo de las categorías mayores de más de dos años; el segundo paso, que es aún más importante, es vacunar exclusivamente las categorías menores, es decir, los terneros, con una segunda dosis de vacunación, y realizar una vacunación anual para todo el rodeo”.

En continuidad con el tema, Fontana sostuvo que esta medida ayudará a reducir los costos para los productores, y "es un plan similar al que implementan nuestros vecinos, como Paraguay, con muy buenos resultados".

Para finalizar, el entrevistado agregó: "Creo que en este tema es necesario trabajar más, y es lo que estamos haciendo las instituciones de productores".