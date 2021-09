Exportaciones de carne: Kulfas dijo que no hay cepo y desde los frigoríficos salieron a desmentirlo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que no hay un cepo a las exportaciones de carne, basado en que "en julio se exportaron 194 millones de dólares, ese monto representa un 41% más que el promedio de los últimos cinco años".

"Este dato demuestra que las exportaciones no están cerradas y que no hay un cepo a la carne", enfatizó el funcionario. Y agregó: “Lo que hay es una política de administración del comercio cuyo objetivo es cuidar el bolsillo de los consumidores luego de un año de aumentos muy importantes".

Paraguay aumentó sus exportaciones aprovechando el cepo argentino.

El funcionario destacó que "ya hubo dos meses consecutivos con una leve reducción del precio de la carne y buenos niveles de exportación".

El director de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, señaló que es cierto el dato que se exportaron casi 195 millones de dólares en julio, “pero eso representa 15% menos con respecto a los 229 millones de julio del año pasado, con un precio internacional de la carne que aumentó 27%. Eso se debe a que las exportaciones en volumen cayeron 33,4% por las restricciones”.

“El ministro sabe que miente diciendo que no hay cepo y sus declaraciones, como las de Alberto Fernádez y Cristina Kirchner, las hacen para que hablemos si mienten o no en lugar de las cosas que preocupan, como son la inflación, la compra irregular de vacunas, la fiesta en Olivos. No son políticos improvisados y mienten porque su público les cree que están haciendo algo para que la inflación no se coma su salario", afirmó Schiariti.

Dólar, devaluacón y elecciones

El ministro Kulfas rechazó la posibilidad de que ocurra una devaluación tras las elecciones de noviembre próximo. Destacó que el Banco Central (BCRA) "tiene el control" del mercado cambiario, luego de que el dólar alcanzara una cotización récord.

Kulfas enfatizó que el BCRA "está en control de la situación y trabajamos con una política fiscal, monetaria y cambiaria que está en el Presupuesto"."No hay condiciones" para que la economía necesite una devaluación dijo Kulfas, que agregó que "no hay atraso cambiario y hay reservas suficientes para afrontar la demanda de la última parte del año".

Dijo que están viendo "un escenario en que el Banco Central está en control de la situación y trabajamos con una política fiscal, monetaria y cambiaria que está en el Presupuesto".