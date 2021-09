Carne: acusan de "pereza intelectual" al gobernador de La Pampa por defender el cepo

Pocos días atrás, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se manifestó en favor de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna dispuestas por el Gobierno Nacional.

Para el mandatario “es una medida coyuntural, es transitoria, no podemos asemejarla al año 2008 cuando después por años se cerraban las exportaciones; no están cerradas, hay cupos que el Gobierno nacional está usando para que no siga aumentando la carne”.

Con respecto a la relación con las entidades rurales, el mandatario pampeano afirmó que “decidieron cortar el diálogo con el Gobierno de la Provincia”.

Y agregó: “Tienen otra posición y la respeto, pero yo nunca voy a cortar el diálogo sabiendo que es algo que tenemos que resolver entre todos. El campo tiene que hacerse cargo de que hoy la eficiencia de la extracción de carne no es la mejor”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) enviaron una carta a Ziliotto desmintiendo la falta de diálogo: “Desconocemos los motivos que llevan al Sr Gobernador a expresar tales falsedades respecto a la relación con las entidades gremiales agropecuarias, ni tampoco las expresiones acerca de las medidas que han prorrogado el cepo a las exportaciones de carne vacuna”.

El cepo a las exportaciones de carne costaría US$ 200 millones, cuatro veces el fondo COVID de Córdoba.

Cepo exportador y precios

Con respecto a la defensa del Gobernador al cepo de exportaciones cárnicas, Carbap señaló que “solo una manifiesta pereza intelectual puede llevar a inducir que las medidas del Gobierno Nacional provoquen una baja el precio de la carne al mostrador de manera sostenida, mientras haya una tasa de inflación que supera el 40%”.

Por su parte, el productor ganadero Ulises “Chito” Forte, ex presidente del IPCVA, dijo que "como pampeano, me da vergüenza haber escuchado las barbaridades que dijo Ziliotto sobre ganadería. No sólo desconoce el enorme impacto que tiene esta producción en nuestra provincia (y en todo el país) sino que, en su afán de quedar bien con el gobierno central, reproduce mentiras y frases imposibles de sostener”.

Pra Forte, “solo alguien que no entiende nada de carne puede decir que el supuesto plan del gobierno va a servir para algo. De hecho, creo que es el único gobernador de provincia ganadera que expresa ese apoyo”.

