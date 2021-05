La soja superó los 600 dólares: los altos precios llegaron para quedarse

El precio internacional de la soja alcanzó los US$ 615,46 por tonelada en el mercado de Chicago. En cuanto a la posición de julio, el avance era de 2,55% (US$ 15,16) para cotizar a US$ 608,48 la tonelada. Por su parte, el aceite, en su posición de mayo, saltaba 7,84% (US$ 115,95) a US$ 1.594,36 la tonelada, mientras que la harina lo hacía por 0,77% (US$ 3,86) para negociarse a US$ 499,34 la tonelada.

Por el lado del maíz, se producía una suba del 0,32% (US$ 0,98) a US$ 299,99 la tonelada, mientras que el trigo exhibía pérdidas por 0,78% (US$ 2,20) hasta los US$ 276,96 la tonelada.

Las exportaciones de aceite y harina de soja fueron récord en el primer cuatrimestre.

El precio de la soja, que se ubica por arriba de los US$ 600 dólares la tonelada y se consolida en valores ascendentes no registrados en los últimos nueve años, se mantendrá con precios sostenidos durante el 2021, estimó este miércoles el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

Pronósticos

"Teniendo en cuenta que la sequía en América del Sur genera menos oferta, vemos el 2021 con precios de la soja muy sostenidos", señaló el dirigente agroindustrial a Télam Radio.

Idígoras remarcó que la mejora en el precio de la soja también muestra firmeza en sus derivados (harina y aceite de soja) que se ha "despegado a nivel mundial".

Por su parte, Enrique Erize, presidente de la consultora Novitas, señaló a Super Campo que Estados Unidos terminará su año en agosto con stocks mínimos de maíz y soja, por ello “el mercado está racionando la demanda con la suba de precios. Mientras tanto ingresamos en la nueva campaña, con 70% del maíz y el 40% de la soja sembrados".

Erize estima que "aunque Estados Unidos tuviera récord en cosechas de maíz y soja, sus stocks no mejorarían y tendríamos altos precios por dos campañas más. No sé cuál es el piso, pero a los 550 dólares no volveremos por un rato largo”.

"Sin embargo, si se generan problemas en la campaña de los dos cultivos, tendríamos precios nunca vistos y por encima de los 650 dólares”, afirmó el analista, quien estimó que con la suba actual, el Gobierno obtendría 2.200 millones de dólares adicionales por derechos de exportación.

Desde la cadena

El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja, Luis Zubizarreta, opinó que “esta situación es una enorme oportunidad. Es necesario saber aprovecharla para surfear la ola. Se deben generar las condiciones desde el gobierno para que el productor tenga incentivos para hacerlo, aumentar las exportaciones, incrementar la producción y el trabajo en Argentina generando desarrollo”.

Zubizarreta agregó que “el desafío es tener un crecimiento sostenido. Hay una gran oportunidad para hacerlo desde el sector agroindustrial, están los motores prendidos y se está trabajando en este sentido desde hace mucho tiempo”.

