Super Soja: "Representaría un ingreso extra para el Estado de 2500 millones de dólares"

Buenas noticias para el Gobierno. Es que la soja duplicó su precio en los últimos 14 meses y superó el techo de los 600 dólares por tonelada, nivel que no alcanzaba desde el 2012. Por otro lado, el maíz superó los 300 dólares, lo que aumenta los incentivos para invertir en este cereal.

Vídeo | Boom de los commodities: la soja superó los 600 dólares y alcanzó su valor más alto en 9 años

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Facundo Mesquida, periodista de SuperCampo, quien habló sobre el impacto de la suba de los commodities en la economía argentina y en los balances estatales.

“Es una excelente noticia para nuestro país, todos los productores podrán tener un poco más de rentabilidad”, dijo Mesquida, quien luego completó: “Toda la cadena agroindustrial se verá beneficiada con esta suba”. Luego, el periodista aseguró que el Gobierno podrá recaudar más divisas mediante las retenciones con esta suba del precio de los commodities.

“Esta suba podría generar un ingreso extra para el Estado de 2500 millones de dólares”, disparó el especialista. No obstante, el entrevistado recordó que los productores no reciben el precio de venta como tal y que no pueden comprar dólares por las restricciones del Gobierno. “Los productores están ahorrando con la compra de maquinaria agrícola”, sentenció Mesquida.