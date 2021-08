Protestan en la Embajada de China contra el acuerdo para instalar granjas porcinas

En la Embajada de la República Popular China se realiza este miércoles una protesta contra un posible acuerdo para instalar granjas porcinas en Argentina. “Lxs animales no son recursos económicos. Es urgente. Cambiemos el rumbo de la historia. ✊ #elfuturoesvegan”, dicen desde la Unión Vegana Argentina (UVA).

“No a al crueldad, no al riesgo sanitario, no a la contaminación, no a inconstitucionalidad”, plantean desde la UVA, quienes instan a firmar un petitorio.

La carne de cerdo crece en producción, consumo y exportaciones.

Según el doctor, Hugo Carrión Abogado especialista en Derecho Penal, Fiscal en lo Criminal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Máster en Derecho, Ciencias y Tecnología de la Información, Vegano y Activista, "el acuerdo el proyecto chino-argentino de las Megafactorías de cerdos vulnera, en forma el forma flagrante, el artículo 41 de la Constitución Nacional".

Carrión considera que “afecta el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano equilibrado, no promueve ningún beneficio actual ni futuro, por cuanto el rédito es para políticos y el agronegocio (las personas que se emplean en estas faenas tienen una expectativa de vida muy inferior al resto y son remunerados deficientemente), comprometen los recursos escasos y no renovables (agua, tierra, atmósfera) y los derechos de las generaciones futuras”.

El letrado agrega que, de concretarse el supuesto acuerdo, “será un auténtico ecocidio, un crimen de lesa humanidad, caracterizado por un ataque generalizado contra la población bajo la excusa de aplicar una política económica del Estado”.

LM CP