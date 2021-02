China evalúa financiar proyectos argentinos de granjas porcinas a pagar con carne de cerdo

El consultor privado sobre producción porcina, Juan Luis Ucelli, estima que Argentina tiene posibilidades de llevar las 42.000 toneladas que se exportan actualmente a 200.000 toneladas las exportaciones de carne de cerdo exportadas en el 2030.

Esta meta no contempla el proyecto de instalación de granjas inteligentes cuya producción solo se destinaría a China. Ucelli se refirió a los avances en este tema en una charla con Super Campo.

- ¿En qué estado está el plan de instalaciones de criaderos de cerdos para exportar carne a China?

- El proyecto se va a hacer, ya que está en la agenda del encuentro, pandemia mediante, entre el presidente Alberto Fernández y Xi Jinping. Forma parte de un acuerdo marco que, además de la producción de carne de cerdo, también incluye minería, petróleo, energía hidroeléctrica, entre otros puntos. Una vez que esté firmado este acuerdo entre naciones, los contratos se harán entre las provincias chinas con las provincias argentinas.

- ¿Cuáles son las posibilidades?

- Los chinos necesitan carne de cerdo y tiene plata. Argentina tiene posibilidades de aumentar su producción pero no tiene plata. El proyecto consiste en montar granjas inteligentes, distribuidas en una región amplia, con un estudio ambiental y social muy serio antes de mover un gramo de tierra. Una opción es que vengan con su plata, la segunda opción es una asociación con argentinos y la tercera opción, que apareció no hace mucho, es que el Banco de China financie a argentinos que tengan un proyecto de exportación para ellos. Lo novedoso es que la deuda será en kilos de carne. Para el que produce, no hay una mejor moneda que aquello que produce, en este caso carne de cerdo. Sería un avance espectacular. Ellos no necesitan dólares ni yuanes, sino carne de cerdo.

- ¿Piensa que se concretará el acuerdo y la llegada de inversiones?

- Tengo mucho contacto con los chinos y sé que van a venir, porque ven a la Argentina como un socio estratégico y geopolítico muy importante, porque somos el país más lejano a Estados Unidos en el mismo continente. Saben que tenemos pocos cerdos por kilómetro cuadrado y exportamos la mayor parte de la producción de maíz y soja, razón por la cual podemos transformarlos en carne de cerdo y saben que vamos a poner las condiciones medioambientales. La famosa frase que dijo el embajador argentino, es que serán granjas inteligentes, es decir "smart farm".

- ¿Qué ventajas ven en nuestro país?

- En China producir un kilo vivo de cerdo cuesta 3 dólares. Con las megagranjas que están instalando podrían bajar esos costos a 2,15 dólares. Nuestro costo de producción es de 0,80 ó 0,90 dólar, el mismo que tienen Estados Unidos y Brasil. El día que seamos más eficientes no nos gana nadie. Así como no podemos competir con los microcomponentes con los chinos, ellos no pueden competir con nosotros en la producción de alimentos. Vamos a ser proveedores de carne de cerdos por varios años, porque no van a hacer una inversión en Argentina por un año.