Ricardo Buryaile: "Lo que dijo Dady Brieva es una incitación a la violencia"

El diputado Ricardo Buryaile, en declaraciones en Radio Rivadavia opinó sobre los dichos de Dady Brieva: “Es una incitación a la violencia. Ni los del campo ni los de Puerto Madero estarán tranquilos. La sociedad no estará tranquila”.

El actor había declarado que “los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida” en relación al aumento de los precios de los alimentos por el sector agropecuario”.

Alberto Fernández volvió a agitar el tema de las retenciones.

Para Buryaile, “no es un momento de andar prendiendo fuego. A Dady Brieva le gusta jugar con eso, como cuando dijo que habría que pasar con camión por la 9 Julio. Es muy provocador, uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace el Gobierno, pero no puede andar incitando al odio".

Productores y precios de los alimentos.

En cuanto a lo expresado por el presidente Alberto Fernández en relación con una eventual suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias para bajar los precios de los alimentos, el diputado señaló que “el presidente le dice que los productores agropecuarios le traigan una propuesta por que si no tendrá que subir la retenciones. Esto no es una invitación al diálogo, sino una amenaza y no es una forma de iniciar una conversación. Además hay un error conceptual, le dice al primer eslabón de la cadena que le traiga la solución el problema del os precios en las góndolas”.

Según Buryaile, “si soy productor ganadero y hago un novillo, ¿me tengo que hacer cargo del precio en el supermercado, desconociendo que en el medio tengo costos de logística, transportes, impuestos provinciales, nacionales y márgenes de rentabilidad?.

LM