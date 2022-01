Las 5 razones por las que Microsoft compró Activision Blizzard

Microsoft Corp. compró Activision Blizzard Inc. en una transacción en efectivo por US$68.700 millones, lo que une a dos de las fuerzas más grandes en videojuegos. El acuerdo es el más grande en la historia del fabricante de software y casi tres veces más grande que la compra de LinkedIn en 2016. Aquí cinco razones clave por las que sucedió.

Tamaño

La transacción, de obtener aprobación regulatoria, creará la tercera empresa de juegos más grande del mundo, lo que catapultará a Microsoft justo detrás de Tencent Holdings Ltd. de China, creador de League of Legends, y el rival de consolas de videojuegos Sony Corp., fabricante de la PlayStation.

Activision no podía competir en el nuevo mundo de los juegos por sí sola, dijo en una entrevista el director ejecutivo, Bobby Kotick. “Si uno observa compañías como Facebook, Google, Amazon y Apple, y especialmente compañías como Tencent, son enormes”, señaló Kotick. “Eso nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos un socio para poder realizar los sueños y aspiraciones que tenemos”. En cuanto a Microsoft, “juntos, nuestra ambición es llevar la alegría y la unidad de los videojuegos a todos en el planeta”, dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, a los inversionistas el martes.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Juegos en línea

Es el segmento de juegos de más rápido crecimiento. Activision es propietaria del estudio de videojuegos en línea King, creador de Candy Crush, uno de los juegos en línea más populares de todos los tiempos. Microsoft casi no tiene presencia en este tipo de videojuegos. “Todos sabemos que el dispositivo de juego número 1 en el planeta hoy en día son los teléfonos móviles”, dijo en una entrevista Phil Spencer, jefe de Xbox que el martes fue nombrado director ejecutivo de Microsoft Gaming. Por motivaciones similares, habría que echar un vistazo al acuerdo de Take-Two Interactive Software Inc. para comprar al fabricante de juegos móviles Zynga Inc., por US$11.000 millones, anunciado a principios de este mes.

Microsoft se queda con la empresa de videojuegos Activision Blizzard por casi u$s70 millones

Tiendas de aplicaciones

Nadella quiere que su imperio de juegos sea lo suficientemente grande como para que los jugadores acudan directamente a este, sin pasar por la tienda de aplicaciones de Apple Inc. Microsoft ha estado en guerra con Apple y Google de Alphabet Inc. por las tarifas que las tiendas de aplicaciones cobran por los juegos. “Hoy enfrentamos una fuerte competencia global de compañías que generan altos ingresos con la distribución de juegos”, dijo Nadella en una llamada con inversionistas. “Necesitamos más innovación e inversión en la creación de contenido y menos restricciones en la distribución”. O, como dijo Spencer al hablar de los juegos para teléfonos móviles, “la distribución en esos dispositivos está controlada por dos personas, dos grandes empresas”. Entonces, Microsoft busca explotar su propia capacidad “sin restricciones” para distribuir juegos y contenido, señaló Spencer.

Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo.

Metaverso

Los videojuegos son una de los dos grandes estrategias de Microsoft para el metaverso (la otra es desarrollar software de oficina y conferencias). Nadella y Spencer ya ven a las comunidades de jugadores que han crecido alrededor de títulos como Minecraft y Halo como similares al concepto de metaverso. La adquisición ofrecerá comunidades de juego aún mayores y dedicadas para crear sus propios metaversos. “Cuando pensamos en nuestra visión de lo que puede ser nuestro metaverso, creemos que no habrá uno solo centralizado y no debería haberlo”, señaló Nadella. “Necesitamos admitir muchas plataformas de metaverso, así como un ecosistema sólido de contenido, comercio y aplicaciones”.

Microsoft supera a Apple como la empresa más valiosa

Contenido

La estrategia corporativa de Nadella se ha ido fusionando en torno a la nube, el contenido y los creadores. Microsoft quiere obtener la mayor cantidad de contenido pasado y futuro de Activision en su servicio de juegos en la nube, Xbox Game Pass, que ha estado impulsando las ventas del fabricante de software con un flujo constante de ingresos por suscripción. El acuerdo también permite a Microsoft acceder a un grupo de jugadores que crean su propio contenido y mundos de juego. Tras la adquisición de Minecraft, LinkedIn y GitHub, Nadella está buscando comprar un gran activo que le dé otra gran comunidad de creadores. No pudo conseguir el servicio de video TikTok, y las conversaciones con Pinterest Inc. y Discord Inc. tampoco llegaron a ninguna parte. Activision es el último intento, y esta vez parece haber tenido éxito.

ED