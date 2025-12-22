Alphabet compra Intersect Power LLC por US$ 4.750 millones para ampliar su red de centros de datos destinados a inteligencia artificial

Alphabet Inc. acordó comprar al desarrollador de energía limpia Intersect Power LLC por US$4.750 millones en efectivo, más deuda existente, en una de las mayores operaciones de la gigante tecnológica para ampliar su red de centros de datos destinados a inteligencia artificial.

La adquisición, anunciada el lunes, apunta a darle a Google, de Alphabet, acceso a más electricidad para sus centros de datos, en un momento en que las envejecidas redes eléctricas de EE.UU. tienen dificultades para satisfacer la creciente demanda de energía, en parte gracias a la inteligencia artificial. Google había tomado una participación minoritaria en la empresa energética el año pasado, al asociarse con Intersect para construir grandes plantas de generación junto a campus de centros de datos, según informó previamente Bloomberg.

“Intersect nos ayudará a ampliar capacidad, operar con mayor agilidad en la construcción de nueva generación eléctrica en paralelo con nuevas cargas de centros de datos y a reinventar soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de EE.UU.”, dijo Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, en un comunicado.

La carrera por la inteligencia artificial ha impulsado fusiones y adquisiciones en las industrias de centros de datos y energía. SoftBank Group Corp. ha estado analizando posibles compras, entre ellas la del operador de centros de datos Switch Inc. y Sandbrook Capital está adquiriendo la empresa de servicios públicos United Utility Services.

Centros de datos cada vez más grandes y numerosos

Las grandes tecnológicas compiten por conectarse a fuentes de energía para construir centros de datos cada vez más grandes y numerosos. Google, junto con Amazon.com Inc. y Microsoft Corp., también ha tenido dificultades para equilibrar sus ambiciosos objetivos climáticos con el creciente consumo energético de la IA. En 2024, Google dijo que sus emisiones de carbono aumentaron 48% en los últimos cinco años debido a las operaciones de sus centros de datos.

Intersect, respaldada por la firma de capital privado TPG Inc., se ha enfocado en soluciones de energía limpia para abastecer grandes centros de datos, incluidos proyectos solares y de almacenamiento en baterías. Este año, la empresa ha promocionado enormes instalaciones en Texas, que el director ejecutivo de Intersect, Sheldon Kimber, ha descrito como “el Disneyland de la energía” por sus abundantes recursos eólicos y solares.

La compañía tiene US$15.000 millones en activos energéticos en operación o en construcción en EE.UU., según su sitio web.

Como parte del acuerdo, Alphabet adquirirá la plataforma de desarrollo energético de Intersect y su equipo, incluidos los activos en desarrollo que ya están contratados por Google, según un portavoz de Alphabet.

Intersect mantendrá su propia marca separada de Google y seguirá siendo dirigida por Kimber. Los activos de la firma en Texas y California —algunos en operación y otros en desarrollo— que están contratados con otros clientes no formarán parte de la compra. TPG Rise Climate, que había invertido previamente en Intersect, conservará una participación en esos activos.