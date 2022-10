Wall Street frena la ambición de Elon Musk con Tesla

Elon Musk cree que Tesla Inc. algún día llegará a superar la capitalización combinada de Apple Inc. y Saudi Aramco. Wall Street dice que no tan rápido.

El fabricante de vehículos eléctricos informó el miércoles resultados mediocres para el tercer trimestre, con ingresos y márgenes que no cumplieron las expectativas, aunque la ganancia las superó. Es la primera vez que la empresa no alcanza las estimaciones de ingresos desde el tercer trimestre de 2021, según los datos recopilados por Bloomberg.

Musk también dijo que la demanda era un “poco más difícil de lo que de otro modo sería”, debido a la desaceleración en China y Europa.

Los resultados y la postura cautelosa sobre la demanda llevaron a varios analistas a rebajar su precio objetivo de la compañía el jueves. El objetivo promedio de la compañía se sitúa en US$298, según datos de Bloomberg, casi un 48% por encima de donde se cotizaban las acciones el jueves por la mañana. Las acciones de Tesla cayeron hasta un 9%, hasta los US$202, en Nueva York el jueves.

“Seguimos siendo cautelosos en cuanto a la valoración, particularmente en el contexto de las elevadas expectativas de crecimiento del volumen de unidades, y continuamos viendo un riesgo material a la baja para nuestro objetivo de precio de diciembre de 2023”, escribió el analista de JPMorgan Ryan Brinkman en una nota.

Tesla, que formó parte brevemente del grupo de valoración del billón de dólares, tiene actualmente una capitalización de mercado de US$667.000 millones. Apple tiene una valoración de US$2,3 billones, mientras que la de Saudi Aramco es de unos US$2,1 billones.

A medida que el consumidor estadounidense se ve presionado por la alta inflación y la rápida subida de las tasas de interés, los inversionistas están atentos a la demanda de artículos discrecionales y a las compras de gran valor, como los automóviles, en esta temporada de resultados. Después de que Tesla informara a principios de este mes que las entregas del tercer trimestre estaban por debajo de las expectativas, los analistas y los inversionistas han estado atentos a cualquier signo de grietas en la demanda.

Los riesgos de la demanda son una preocupación especialmente importante para Tesla debido a su rica valoración, que depende en gran medida del potencial de crecimiento futuro de la empresa. Las acciones de Tesla se cotizan a 48 veces sus ganancias futuras, frente a las 17 veces del índice S&P 500.

“Las acciones de Tesla se basan en un marco de valoración de crecimiento, para el cual el acceso a capital de bajo costo es un factor clave”, escribió el analista de BofA John Murphy en una nota a los clientes, añadiendo que es posible que las acciones ya tengan un precio justo, especialmente considerando la volatilidad del mercado.

No obstante, aunque la valoración puede verse frenada a corto plazo debido a las turbulencias económicas mundiales, los continuos problemas logísticos y de la cadena de suministro y los elevados precios de las materias primas, los analistas mantienen en gran medida sus perspectivas alcistas a largo plazo para Tesla.

“Si bien Tesla no está aislada de una recesión, creemos que su crecimiento y sus márgenes podrían ser mucho más resistentes que los del resto de la industria en una recesión global”, dijo el analista de Deutsche Bank Emmanuel Rosner, aunque bajó el precio objetivo de las acciones de US$390 a US$355.

