Biden le respondió Musk por sus críticas: "Mucha suerte en su viaje a la luna"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó su enemistad con Elon Musk, desestimando las advertencias del multimillonario sobre la economía y deseándole suerte con las aventuras de su empresa en el espacio.

A través de un correo electrónico, Musk advirtió a los ejecutivos de Tesla Inc. que tiene un “súper mal presentimiento” sobre la economía estadounidense y necesita recortar su personal en alrededor de un 10%, según un informe de Reuters. Cuando se le preguntó al respecto el viernes, Biden compartió anuncios de empresas que se comprometieron a expandir sus operaciones y contratar personal.

Elon Musk advierte que Tesla necesita recortar 10 mil empleados

“Mientras Elon Musk habla de eso, Ford está aumentando su inversión de manera abrumadora” en la construcción de vehículos eléctricos con empleados sindicalizados, dijo Biden. Citó otras inversiones, incluyendo a Intel Corp., para rechazar las advertencias de Musk sobre la economía.

“Entonces, mucha suerte en su viaje a la luna”, dijo Biden.

Musk le respondió rápidamente en Twitter, la plataforma de redes sociales que busca comprar. “¡Gracias, señor presidente!”, escribió, con un enlace a un comunicado de la NASA sobre su acuerdo SpaceX para ir a la luna.

