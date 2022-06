Silicon Valley presiona para que se cierre el acuerdo de Twitter apostando a una sola cosa: Elon Musk

Elon Musk consiguió hace más de un mes reforzar el capital aportado a su oferta para comprar Twitter con compromisos de más de US$ 7.000 millones de una serie de inversionistas, entre ellos algunos de los más grandes de Silicon Valley, como Larry Ellison, cofundador de Oracle.

La lista de inversores que se apuntan para ayudar a financiar la adquisición de Twitter por US$44.000 millones está creciendo; impulsados por optimistas proyecciones de ingresos, sus intereses estratégicos y la feroz lealtad que despierta uno de los empresarios tecnológicos más exitosos del mundo y a quien consideran “infalible” en el mundo de los negocios.

No queda del todo claro si las motivaciones políticas desempañan un papel en el entusiasmo por la empresa pública; aunque algunos de los partidarios del acuerdo comparten la posición del CEO de Tesla de que Twitter muestra un sesgo “anticonservador” y que sus políticas de moderación de contenidos deberían debilitarse en nombre de “la libertad de expresión”.

Elon Musk duda si logrará comprar Twitter pero dijo que tiene "plan B"

Según personas familiarizadas con el acuerdo y citadas por The Washington Post, entre los patrocinadores se encuentra algunos pesos pesados de la bahía de San Francisco; así como “inversores de poca monta” que juntaron su dinero para armar vehículos de propósito que tienen como objetivo dirigir el dinero a la oferta de Musk mediante la inversión a través de empresas más grandes directamente conectadas con el acuerdo.

La oferta está captando también distintos intereses internacionales, atrayendo el escrutinio de los reguladores de seguridad nacional, según fuentes citadas por el Post. Todos ellos tienen algo en común, confían en que la última "locura" de Musk producirá beneficios en el futuro.

“Hay un grupo de inversores que apoyará a Elon en cualquier cosa que quiera hacer”, sostiene Adam Hardej, director de mercados privados en la empresa Crowfunding Stonks, que obtuvo 20 millones de dólares de intereses de los inversores en el acuerdo en mayo. “Lo que la gente pasa por alto es que hay un caso muy sólido para que Twitter se vuelva privada, que no tiene nada que ver con Elon”, advirtió.

Elon Musk se convirtió en el accionista mayoritario de Twitter

Los inversionistas sostienen que confían en que la operación siga su curso, a pesar de que Musk haya dicho recientemente a sus más de 90 millones de seguidores en Twitter que el acuerdo “está en suspenso”. El CEO de Tesla continúa investigando y aprobando personalmente a cada inversor, según consigna el rotativo estadounidense.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn