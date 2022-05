Elon Musk siembra dudas sobre compra de Twitter por US$44.000M y se derrumban las acciones

Elon Musk provocó el caos respecto de su oferta pública de adquisición de Twitter Inc. cuando inicialmente afirmó que su oferta estaba “temporalmente en espera” y luego sostuviera que “todavía estaba comprometido” con el acuerdo, lo que provocó que el gigante de las redes sociales cayera en picada.

Inicialmente, el multimillonario envió temprano un tuit diciendo que el acuerdo de US$44.000 millones estaba pendiente hasta que reciba más información sobre la proporción de cuentas falsas en el sitio de redes sociales, lo que hizo que las acciones de Twitter cayeran hasta un 25% en las operaciones previas a la comercialización. Unas horas más tarde, envió otro tuit diciendo que todavía estaba comprometido con el acuerdo. Las acciones de Twitter recuperaron parte de sus pérdidas, pero seguían registrando una baja del 10%.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn