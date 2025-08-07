Big Tech impulsan repunte bursátil mientras Apple se dispara 4%

Las acciones subían a medida que los operadores en Wall Street analizaban una serie de resultados empresariales, un día después de que el mercado se viera afectado por preocupaciones económicas. Los bonos del Tesoro registraban ligeras variaciones antes de la venta de US$42.000 millones en títulos a 10 años.

El S&P 500 rondaba la marca de 6.300. Apple Inc. subía un 4,4% luego de que el presidente Donald Trump dijera que anunciará un compromiso de inversión de la empresa de US$100.000 millones en manufactura nacional. Advanced Micro Devices Inc. presentó proyecciones de ventas mejores de lo esperado, pero las acciones cayeron un 8,4% al advertir que su acceso al crucial mercado chino sigue siendo incierto

Las ganancias de las empresas del S&P 500 están superando con creces las expectativas para el segundo trimestre: han aumentado un 9,1%, el triple de las previsiones previas a la temporada y la mejor tasa de superación desde 2021, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence.

“Hay muchos factores a tener en cuenta en el entorno inversor actual, pero los resultados siguen siendo el principal catalizador de las acciones”, señaló Bret Kenwell, de eToro. “Aunque es posible que se produzcan retrocesos, especialmente debido a influencias macroeconómicas y a las malas tendencias estacionales, es probable que esos retrocesos se conviertan en oportunidades de compra”.

En el frente comercial, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25% a la India por sus compras de energía rusa, según informó la Casa Blanca el miércoles, horas después de que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania no lograran un avance significativo.

Los movimientos del mercado

Las acciones siguen en alza mientras que apostar contra el impulso del mercado “parece casi irracional”, según un operador macro de Goldman Sachs Group Inc

“La clave es que el mercado no puede mirar más allá. Por eso ignorará el riesgo de recesión” escribió Paolo Schiavone.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registró pocos cambios a las 10:42 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 0,5%

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,1%

El Stoxx Europe 600 registra pocos cambios

El índice MSCI World subió un 0,4%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,9%

El índice Russell 2000 cayó un 0,5%

Apple subió un 4,4%

AMD cayó un 8,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%

El euro subió un 0,5% hasta US$1,1632

La libra esterlina subió un 0,2% a US$1,3326

El yen japonés subió un 0,2% a 147,29 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,5% a US$114.299,7

ether subió un 1% a US$3.611,29

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,21%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,64%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,50%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años bajó un punto básico hasta el 3,71%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,80%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% a US$65,69 el barril

El oro al contado cayó un 0,1% a US$3.375,67 la onza

