Caen acciones de fabricantes de vacunas por el apoyo de Estados Unidos a liberar patentes

El apoyo de Estados Unidos a una propuesta para renunciar a las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas de covid-19 podría ser una buena noticia para la campaña de inoculación global, pero es un giro inoportuno para las empresas cuyos precios de las acciones se han visto impulsados por las ganancias de las vacunas contra el coronavirus.

Pfizer Inc., BioNTech SE, Novavax Inc. y CureVac NV cayeron el jueves en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU. Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., que tiene los derechos para desarrollar y comercializar la vacuna de BionTech en China, se desplomó 14% en Hong Kong, su pérdida récord.

En un momento en que muchos países están luchando contra un resurgimiento del virus, la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, dijo el miércoles que la Administración de Biden participará en las negociaciones para el texto de una exención de los derechos en la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea dijo el jueves que estaba dispuesta a participar.

CanSino Biologics Inc., que fabrica una de las vacunas nacionales de China, se desplomó un 15%. Walvax Biotechnology Co. cayó 11% y Chongqing Zhifei Biological Products Co. perdió 8,7%, arrastrando al índice CSI 300 de cuidado de la salud a una pérdida de más de 4%.

Acciones de la industria farmacéutica.

En Japón, JCR Pharmaceuticals Co., un socio local para la vacuna de AstraZeneca Plc, cayó un 1,4%, incluso cuando las noticias positivas sobre las inoculaciones en las economías occidentales ayudaron a impulsar el índice de referencia Topix a un alza de 1,5%.

Las vacunas han sido un gran negocio para las empresas que las fabrican. Pfizer, socio de BioNTech fuera de China, había elevado recién esta semana su proyección de ventas de vacunas para 2021 a US$26.000 millones. Pfizer cayó un 2,6% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que BioNTech bajó un 7,5%, Novavax perdió un 8,6% y Curevac descendió un 5,9%. Moderna Inc. extendió su caída a 6,3% después de que los ingresos del primer trimestre incumplieran la estimación promedio de los analistas. Las acciones de muchas de las empresas que cotizan en bolsa en EE.UU. cayeron hacia el término de las negociaciones regulares del miércoles después de los comentarios de Tai.

¿Qué significaría para el mundo la liberación de las patentes de vacunas?

La medida de EE.UU. “probablemente no sea una gran noticia para los fabricantes de vacunas que ahora se enfrentarán a copias genéricas de su vacuna, pero como ha demostrado la mutación del virus, se necesitará investigación e innovación continuas y eso debería proporcionar a esas compañías ganancias futuras de las vacunas más nuevas, por lo que esperaría que el impacto sea de corta duración y probablemente limitado”, dijo Olivier d’Assier, jefe de investigación aplicada para Asia Pacífico en Qontigo GmbH.

La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas condenó la medida como “decepcionante”.

“Una exención es la respuesta simple, pero incorrecta, a lo que es un problema complejo”, dijo el grupo en un comunicado. “La exención a las patentes de las vacunas contra el covid-19 no aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis mundial de salud”.