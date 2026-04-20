Canadiense muere en un tiroteo en un sitio turístico de México

Un turista canadiense murió en uno de los principales lugares turísticos de México, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas por disparos, según informaron las autoridades de seguridad locales, en un episodio de violencia poco habitual en las antiguas ruinas de Teotihuacán.

Otros dos visitantes resultaron heridos tras sufrir caídas, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en un comunicado, en el que se añadió que un tirador solitario abrió fuego desde lo alto de una de las principales pirámides del lugar para luego quitarse la vida.

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Teotihuacán, a poca distancia al norte de la capital mexicana, es el segundo sitio arqueológico más visitado del país, con más de 1,6 millones de turistas el año pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al mortal ataque en su cuenta de X.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, escribió, y añadió que ha ordenado una investigación sobre el tiroteo.