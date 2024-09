CEO de JPMorgan dice que es escéptico sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense

El director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, señaló que sigue siendo escéptico sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense tras el primer recorte de tasas de la Reserva Federal en más de cuatro años, y dijo que no apostaría por ese resultado.

“Soy un poco más escéptico que otros. Le doy menos probabilidades”, sostuvo el viernes en el evento The Atlantic Festival en Washington. “Espero que sea cierto, pero también soy más escéptico de que la inflación vaya a desaparecer tan fácilmente, no porque no haya bajado —lo ha hecho— y puede bajar más”.

La Reserva Federal recortó la tasa de interés por primera vez en cuatro años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El recorte de tasas no tendrá casi ningún impacto en las elecciones presidenciales, agregó el máximo ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos, cuando se le preguntó si tendría alguna repercusión.

La Reserva Federal redujo el miércoles su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, en un cambio de política destinado a lograr el llamado aterrizaje suave. Antes de la decisión, Dimon dijo que, ya sea que el recorte sea de 25 o de 50 puntos básicos, no sería “trascendental”.

Inflación estimada

Dimon ha estado advirtiendo durante más de un año que la inflación podría ser más persistente de lo que esperan los inversionistas, aduciendo a factores como el gasto deficitario y la “remilitarización del mundo”. En su carta anual a los accionistas, publicada en abril, señaló que JPMorgan está preparado para tasas de interés que van desde el 2% al 8% o más.

“No apostaría” por el resultado del aterrizaje suave, señaló Dimon. “Es posible que hayamos pasado de una tasa más baja, con una inflación más baja, a una tasa ligeramente más alta, con una inflación más alta. En el futuro, sea lo que sea, lo enfrentaremos. Los economistas están acostumbrados a lidiar con eso. No es un desastre”.

Traducido por Paulina Munita.