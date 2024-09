JPMorgan lideraba la caída del sector bancario tras las declaraciones de su presidente

Las acciones de JP Morgan Chase & Co. sufrían ayer la mayor caída en más de cuatro años, arrastrando al sector bancario, después de que su presidente, Daniel Pinto, afirmara que los analistas están siendo demasiado optimistas al proyectar los gastos y el margen neto por intereses (NII) del próximo año.

La estimación actual del NII de US$89.500 millones “no es muy razonable” dadas las expectativas de tasas de interés, aseguró el martes Pinto en una conferencia del sector. La cifra “será más baja”, sostuvo, lo que provocó un desplome de las acciones de hasta un 6,8%, la mayor caída intradía desde junio de 2020.

Marko Kolanovic deja JPMorgan en medio de una serie de proyecciones fallidas

Las declaraciones se sumaron a un panorama más pesimista para los mayores bancos estadounidenses después de que David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc, señalara el lunes que los ingresos por negociación de su firma van camino de caer un 10% en el tercer trimestre. Las proyecciones fueron igualmente sombrías para las empresas más pequeñas, ya que Ally Financial Inc. dijo que la morosidad de los automóviles y las cancelaciones aumentaron más de lo previsto. Esto llevó a las acciones de Ally a su mayor caída desde marzo de 2020.

Los ingresos netos por intereses —la diferencia entre lo que los bancos ganan con sus activos y lo que pagan por las deudas— de los cuatro mayores bancos se dispararon a un récord el año pasado gracias a las tasas de interés más altas. Pero con expectativas de varios recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en los próximos meses, Pinto afirmó que esos vientos de cola están disminuyendo.

En el segundo trimestre, JPMorgan registró un NII por debajo de las estimaciones de los analistas debido a costos superiores a los previstos. Pinto afirmó el martes que las expectativas de gastos para 2025 también eran demasiado optimistas.

Mercados confían, pero “show me the money”

Para aumentar la presión sobre las acciones, el ejecutivo sostuvo que las comisiones de banca de inversión del tercer trimestre podrían crecer un 15% y los ingresos de los mercados podrían aumentar solo un 2%, ambas cifras por debajo de lo que proyectaban los analistas.

Pinto afirmó que el “muy, muy sólido desempeño” en los mercados de capital de deuda está contribuyendo al aumento de los ingresos de la banca de inversión. En cuanto al negocio de fusiones y adquisiciones, indicó que se espera que los ingresos sean “en general planos”.

Pinto ha sido presidente único de JPMorgan durante casi tres años y su director ejecutivo, Jamie Dimon, ha dicho en repetidas ocasiones que Pinto está preparado para asumir el cargo en caso de emergencia o traspaso acelerado. Este año, Pinto cedió el control diario de las operaciones de Wall Street de la empresa a Jenn Piepszak y Troy Rohrbaugh como parte de una reestructuración para sumar experiencia a otros posibles candidatos a director ejecutivo.

Traducido por Paulina Munita.