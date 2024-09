El descargo de "Pitu" Salvatierra por la polémica frase sobre sus robos a bancos: cómo la explicó

El referente barrial kirchnerista Alejandro "Pitu" Salvatierra debió aclarar sus dichos en el programa de Julia Mengolini en Futurock, cuando contó que había robado tres bancos y fue celebrado por la conductora.

Todo comenzó cuando el usuario de X, @Bobmacoy, publicó un video que mostraba al dirigente social relatar con orgullo haber robado tres bancos, lo cual fue celebrado por la periodista. El posteo venía acompañado del comentario: "Pitu Salvatierra, orgulloso de haber robado tres bancos, y Mengolini lo festeja y lo aplaude. Así son".

"Cometí un error" (por sus dichos sobre el robo de bancos), dijo Salvatierra, seguido de un relato sobre cómo fue su niñez y su adolescencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Robo de auto con la app DiDi: arrestan a una menor de 15 años en Córdoba

Alejandro "Pitu" Salvatierra, narró en ese programa su pasado delictivo en una entrevista, donde desafió a sus críticos al recordar sus actos. "Quiero decirles a aquellos que me trollean y me acusan de robar: sí, robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos, seguro te robaron esos mismos bancos. Vos, que me trolleás, te robaron en 2001", declaró en vivo.

Ahora, al ser fuertemente criticado, tanto en redes sociales, como en programas de televisión como el de Ángel de Brito, Salvatierra debió salir a aclarar que no quiso hacer una apología al delito, sino que fue un relato de lo que fue su vida juvenil con muchos problemas.

La aclaración de "Pitu" Salvatierra

En Duro de Domar, el dirigente kirchnerista contó que esa fue su vida en la adolescencia debido a la situación de pobreza que padecía junto a su familia, con la que tuvo que vivir en situación de calle durante cuatro años. “Pensé que la delincuencia podía resolver mis problemas” dijo.

Detuvieron a un hombre acusado de violar a una turista italiana en los Esteros de Iberá

El referente villero también relató cómo ese acercamiento a la delincuencia terminó relacionándolo “al mundo de las drogas”, lo que calificó como “el peor error de mi vida”. A la vez, Salvatierra reforzó el argumento de que pagó toda su condena y que “hace 23 años” que no comete ningún delito.

Salvatierra reivindicó la figura de Hebe de Bonafini y el controvertido plan “Sueños Compartidos”, al decir que fue la primera vez que tuvo un trabajo en blanco, “con un recibo de sueldo” y agregó que la única vez que se sintió digno fue cuando se ganó la vida trabajando.

La vida de “Pitu” Salvatierra fue retratada en 2017 por el escritor y periodista Mariano Abrevaya Dios, cuando editó el libro “Ya viví cien años. Pitu Salvatierra: un dirigente villero” (Punto de Encuentro y UNDAV Ediciones).

La biografía recorre las distintas etapas de la vida del dirigente villero, centrándose especialmente en el episodio de la toma de tierras en el Parque Indoamericano, ocurrido en diciembre de 2010, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde Salvatierra jugó un papel clave.

LT

NG