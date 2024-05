El dirigente social Alejandro "Pitu" Salvatierra habló sobre todo lo que implica vivir en situación de calle, una dura experiencia que atravesó durante su infancia junto a sus hermanos y su madre, y aseguró que el no tener un techo donde dormir "te quita del sistema" y que "hay cosas que no se pueden contar y no se pueden explicar".

"Vivir en la calle es lo peor que te puede pasar. Pasar hambre es algo horrible que no le deseo a nadie y encima ser mirado de la manera en la que sos mirado cuando vivís en la calle, cuando sos un pobre, tampoco se lo deseo a nadie", expresó, en un duro relato por momentos quebrándose, el panelista de Duro de Domar en C5N.

El referente popular señaló que "hay cosas que no se pueden contar y no se pueden explicar" y que "solamente las van a entender los que las vivieron" y luego comenzó a recordar un poco de la dura experiencia que debió atravesar junto a sus hermanos cuando era menor de edad.

"Vivir en situación de calle debe ser la situación más insegura de cualquier persona, no hay más inseguridad que tener que vivir en la calle con un ojo abierto y con el otro ojo cerrado, con todo lo que pasa en la calle. Te roban la ropa, abusan de las nenas, abusan de las familias que no tienen cómo protegerse", lamentó Salvatierra.

En este sentido, remarcó que "la calle es la selva" y profundizó: "Vivir y dormir en la calle es la selva, es estar todo el día acarreando cosas por no tener un lugar estable donde estar. Te impide trabajar, vivir en la calle hace imposible la reinserción".

"Cuando yo estaba en la calle una vez con mi mamá teníamos un hambre bárbaro, hacia un día y medio que no comíamos. Fuimos a una panadería a pedir para comer, a mi mamá no le gustaba. Dijimos 'señora, ¿no tiene algo para comer?', y la señora dijo '¿por qué no va a trabajar?'", recordó.

Sobre la dura anécdota que involucraba a su madre, el dirigente social agregó: "Ella no podía ir a laburar, porque no tenía dónde dejarnos. Cuando ella iba a laburar a casa de familia nos dejaba en Plaza Congreso. Era el único lugar donde creía que era seguro, nos quedábamos seis o siete horas ahí, yo tenía unos doce años, mi hermana tendría diez y mi otro hermano ocho".

"No podía ir a buscar laburo porque tenía que cuidarnos a nosotros, y la señora le contestó eso, y nos tuvimos que ir de esa panadería. Estar en situación de calle es una situación que te quita del sistema, no te deja hacer nada. Los chicos no puede ir a la escuela, los padres no pueden trabajar", enfatizó Salvatierra.

Luego, concluyó: "Estar en la calle y dormir con un ojo cerrado y el otro abierto es lo peor que le puede pasar a una persona y solamente el que lo vivió puede saber".

Cabe mencionar que, según el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle publicado en diciembre del 2023, en la actualidad hay al menos 8.028 personas en situación de calle solo en la Ciudad de Buenos Aires.

Desayuno masivo para personas en situación de calle contra el gobierno porteño

Este martes, organizaciones sociales, legisladores de la oposición y organismos de Justicia brindarán un desayuno masivo para personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria tendrá lugar a partir de las 9 en el Obelisco.

Además, a las 10hs se prevé que habrá una conferencia de prensa en la que se plasmará el eje principal de los reclamos: "La ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de ‘higiene y limpieza’ del Gobierno de la Ciudad".

El objetivo de la manifestación es "visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del gobierno porteño sobre las personas en situación de calle" tras la polémica campaña de la gestión de Jorge Macri llamada "Operativo de Orden y Limpieza", la cual mostraba en redes cómo los empleados de la Ciudad cumplían con tareas de higiene y desalojaban a personas de los diferentes espacios públicos.

