Chevron anunció que financiará la expansión en Venezuela con su propio petróleo

La expansión de US$7.000 millones de Chevron Corp. en Venezuela, se financiará con beneficios del crudo producido y vendido en el país latinoamericano, y no con inyecciones de capital externo, según el CEO de la petrolera.

En RDC analizaron la expansión de Chevron en Venezuela y las nuevas inversiones en el Orinoco

Los planes de la empresa de duplicar la producción a más de 600.000 barriles diarios en los próximos cinco años será financiado por sus tres empresas conjuntas venezolanas, dijo el director ejecutivo, Mike Wirth, el viernes en el Simposio de Energía de la Universidad de Texas en Austin.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión de autofinanciar la expansión petrolera en Venezuela es una señal de que Chevron está siendo conservadora con sus planes de crecimiento y no quiere comprometer nuevos fondos en el país, que nacionalizó su industria petrolera tanto en la década de 1970 como a principios de la década de 2000. Chevron fue la única gran petrolera estadounidense que permaneció en Venezuela después de la toma del poder por parte del expresidente Hugo Chávez hace dos décadas, mientras que sus rivales ExxonMobil Holdings Corp. y ConocoPhillips se fueron.

Cuando se le preguntó qué se necesitaría para que Chevron destinara fondos de su capital a Venezuela, Wirth respondió que las elecciones son cruciales.

“Hay que ver pruebas de que el medio se ha convertido realmente en una mejor inversión”, dijo. “Parte de eso se traduce, a la larga, en elecciones cuyos resultados cuenten con el apoyo del mundo”.