ConocoPhillips planea recortar hasta el 25% de su plantilla

El productor de petróleo y gas natural ConocoPhillips planea recortar entre un 20% y un 25% de su plantilla.

La mayoría de las reducciones de personal se realizarán este año, según un portavoz de la empresa. ConocoPhillips ya informó a los empleados sobre los despidos, dijo.

“Siempre estamos analizando cómo podemos ser más eficientes con los recursos que tenemos”, señaló en un correo electrónico el portavoz Dennis Nuss.

Los recortes incluyen tanto a empleados como a contratistas. Reuters informó previamente sobre los despidos. La empresa tiene previsto realizar una reunión general el jueves, según Reuters.

Con sede en Houston, ConocoPhillips adquirió Marathon Oil Corp. en noviembre por unos US$17.000 millones. El mes anterior, Marathon ya había advertido sobre despidos que involucraban a más de 500 empleados.

No estaba claro el miércoles si los despidos actuales están relacionados con la adquisición de Marathon. ConocoPhillips esperaba generar US$500 millones en ahorros de costos y capital en el primer año de la operación.

Las acciones de ConocoPhillips cayeron un 4,6% el miércoles en medio del retroceso de los precios del crudo y de otras acciones del sector.

GZ