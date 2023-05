Corre peligro el corredor de granos con Ucrania

Solo quedan siete buques de carga en el corredor ucraniano, mientras Rusia amenaza con abandonar el pacto sobre cereales a fines de esta semana, lo que paralizaría el tráfico.

Hace más de una semana que no se inspecciona en el corredor a ningún buque nuevo, tras un desacuerdo entre las partes en el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul, encargado de controlar todos los barcos. Esto ha dejado solo una cantidad mínima de tráfico de salida en tránsito por el paso seguro, según información de las Naciones Unidas.

El acuerdo del Mar Negro ha permitido a Ucrania transportar más de 30 millones de toneladas de productos desde tres grandes puertos, lo que ha contribuido a bajar los precios mundiales de los alimentos, que se dispararon tras la invasión rusa. Pero Moscú ha amenazado repetidamente con retirarse del pacto, alegando que un acuerdo paralelo para eliminar los obstáculos a sus propias exportaciones agrícolas no ha avanzado lo suficiente.

Nikolay Gorbachov, presidente de la Asociación de Crereales Ucraniana, dijo que Ucrania no podrá alcanzar su potencial total de exportación de cultivos —alrededor de 44 millones de toneladas— en 2023-24 sin el corredor.

Según la ONU, de los siete buques que aún permanecen en el sistema, uno está en puerto, otro en tránsito por el corredor y el resto a la espera de inspección.

La pausa actual está paralizando los envíos, según Dmitry Timotin, de la Agencia Inzernoexport GmbH en Odesa, que normalmente organiza escalas portuarias para tres buques al mes.

“No tenemos nuevos contratos de grano porque todo el mundo está esperando información sobre lo que sucederá con el corredor de granos”, señaló. “Nuestra terminal no está funcionando en este momento porque no llegan barcos”.

Aunque Ucrania puede enviar algunos volúmenes por vía fluvial y ferroviaria a través de sus vecinos de la Unión Europea si sus propios puertos no funcionan, esos flujos también se enfrentan a problemas. Cinco países del este de la UE han restringido temporalmente las importaciones de grano ucraniano y sólo permiten cargamentos en tránsito.

Timotin dijo que tenía un proyecto alternativo para enviar grano a través del puerto fluvial de Izmail, pero los volúmenes serían mucho menores.

La ONU, que negoció el acuerdo de granos con Turquía, dijo el lunes que las discusiones continúan. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el martes que quedan muchas interrogantes sobre el pacto y que Rusia haría un anuncio cuando se haya tomado una decisión, según la agencia Tass.

A pesar de las quejas de Moscú, se espera que Rusia envíe volúmenes récord de cereales esta temporada, mientras que sus exportaciones de fertilizantes están volviendo a los niveles de previos a la guerra.