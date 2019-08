Estados Unidos vs. China: el dilema de las tasas, corregir o seguir cayendo

Maria Jose Campano

Con las tasas locales acumulando su cuarta semana consecutiva de bajas, surgieron más voces que están diciendo que el mercado ha ido demasiado lejos.

El estratega de BBVA Mario Castro se sumó la semana pasada a las voces como las de BCI que dicen que las tasas de los swaps peso camara han caído más allá de su valor justo, motivadas por la baja en las tasas del Tesoro de EE.UU. y el mensaje dovish del BCCh. “La parte larga de la curva ha sobrerreaccionado y debería tener una corrección”, dijo Castro en un reporte.

A comienzos del mes BCI había dicho que el escenario fundamental era de venta por “la posibilidad cada vez más limitada de observar nuevas caídas”, según un reporte divulgado el 31 de julio. Desde entonces, las tasas han seguido cayendo. El swap peso camara a 10 años están en 2,49%, en comparación con 2,91% a fin de julio, su mayor baja desde la crisis financiera del 2009.

“Nuestra visión suscribe a la idea de que estos niveles debieran mostrar alguna reversión en el corto plazo”, dijo el economista de BCI Antonio Moncado en una entrevista la semana pasada.

Que la licitación del BTU 2030 del miércoles se declarara desierta muestra un “desencuentro” entre el precio al que se ofrecen y lo que los inversionistas están dispuestos a pagar.

“Obviamente es una señal de que el mercado de renta fija estaría tocando fondo, en sentido de que podría haber una detención en las caídas de tasas”, dijo el economista jefe de EuroAmérica Luis Felipe Alarcón.

“Nosotros sí creemos que en algún minuto esta caída de tasas tiene que parar o empezar a revertirse”, dijo Milene Rodríguez, analista de estrategia de Fynsa. No descartó, sin embargo, el que no se colocara el BTU 2030 se debiera a problemas técnicos. “No se pudieron tomar todas las órdenes y por eso finalmente no se logró tener la demanda suficiente para el papel”.

El Ministerio de Hacienda no contestó un email solicitando una declaración sobre la licitación.

Para la semana que viene los indicadores más importantes son desempleo y producción el viernes, y una nueva encuesta de operadores financieros el jueves. Estos indicadores palidecen sin embargo frente a los de la semana siguiente, donde en pocos días tendremos decisión de política monetaria, inflación, Imacec, ventas minoristas y balanza comercial.

En cuanto al mercado corporativo, Santander Chile emitió en francos suizos, Compañía Sud Americana de Vapores lo hizo en dólares, Autofin hizo su estreno en el mercado local y Copeval hizo una colocación privada. Entre futuras colocaciones, Red Megacentro, Enaex y AVLA podrían ir al mercado pronto.