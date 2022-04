Estados Unidos, Alemania y Japón abandonaron una reunión del Banco Mundial en protesta contra Rusia

Funcionarios que representan a Estados Unidos, Alemania, Japón y otras naciones abandonaron una reunión del Banco Mundial el viernes cuando el enviado de Rusia comenzó a hablar. Esta es la segunda acción de este tipo en reuniones de alto perfil en Washington esta semana, según informaron fuentes cercanas.

El miércoles, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y otros ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales abandonaron una reunión del Grupo de los 20, mientras que la titular de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, publicó una foto de los que participaron en su cuenta de Twitter y dijo que “las democracias del mundo no se quedarán de brazos cruzados ante la continua agresión rusa y los crímenes de guerra”. El representante de Canadá, junto con funcionarios de Italia, Noruega y el Reino Unido, también abandonaron la reunión del viernes.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO