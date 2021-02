EE.UU. compra 200 millones de dosis de vacunas adicionales

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que el país cerró acuerdos por 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizeer Inc. y 100 millones de dosis de Moderna Inc., y que las empresas despacharán los pedidos nuevos y los existentes más rápido de lo previsto.

Las fechas de entrega de los pedidos, que la Administración ya había dicho que realizaría, se trasladaron para fines de julio, dijo Biden el jueves en comentarios desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en Maryland, aunque Moderna solo dijo que julio era un “objetivo”. La entrega de un lote ordenado previamente también se adelantó para fines de mayo desde fines de junio, dijo Biden.

“Ahora compramos suficientes vacunas para vacunar a todos los estadounidenses”, señaló Biden en un discurso, al tiempo que advirtió sobre la continua amenaza del virus.

Faltan vacunas, sobran palabras

El plazo de entrega, si se cumple, daría a EE.UU. suficientes dosis para 300 millones de personas para fines de julio, cifra que podría aumentar si otros candidatos a vacunas, como la de Johnson & Johnson, son aprobados. Sin embargo, la administración de las vacunas podría extenderse hasta fines del verano y principios del otoño.

Biden pronunció el discurso en el NIH con mascarilla, agradeciendo a los trabajadores de a salud e investigadores por los sacrificios que ellos y sus familias han hecho durante la crisis. También criticó duramente al expresidente Donald Trump por el manejo del programa de vacunas.

“Mi predecesor, para ser franco, no hizo su trabajo”, señaló, acusando a Trump de no comprar suficientes dosis de vacuna, no hacer nada para organizar los envíos a las farmacias, no movilizar a suficientes profesionales de la salud para inyectar las vacunas ni disponer suficientes lugares en todo el país para administrarlas.

La Casa Blanca dijo el 26 de enero que planeaba ordenar 200 millones de dosis totales más de las vacunas fabricadas por Moderna y por Pfizer. Los nuevos pedidos elevan el total del Gobierno de esas compañías a 600 millones de dosis. Ambas vacunas requieren un régimen de dos dosis, lo que hace que sea suficiente para 300 millones de personas.

Pfizer prevé US$15.000M en ventas de vacuna contra covid en 2021

Los pedidos se realizaron ejerciendo opciones de contratos negociados con cada empresa por la Administración anterior. Los términos específicos de los nuevos pedidos no fueron revelados, y la Administración no dijo qué, si es que hubo, ofreció a las compañías a cambio de acelerar las entregas.

En un comunicado por escrito, Moderna confirmó el pedido y dijo que ya había suministrado 41 millones de dosis a EE.UU., y que está encaminada a alcanzar 100 millones de dosis despachadas a fines de marzo.

“Moderna está trabajando con sus socios de fabricación nacionales y la FDA de EE.UU. para continuar explorando formas de acelerar las entregas, con el objetivo de proporcionar este nuevo pedido de 100 millones de dosis antes de finales de julio de 2021”, dijo la compañía en el comunicado.

Pfizer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.