Estados Unidos planea aplicar nuevos controles para exportar chips a China

La Administración Biden planea endurecer los controles de exportación anunciados en octubre para restringir las ventas de algunos chips de inteligencia artificial a China, en medio de crecientes preocupaciones sobre la venta de tecnología a un competidor estratégico clave, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Según la propuesta del Departamento de Comercio, prevista para julio, Estados Unidos revisaría los controles de exportación anunciados en octubre para dificultar la venta de algunos chips a China sin una licencia. El movimiento está dirigido en parte al chip A800 de A800 de Nvidia Corp. que EE.UU. diseñó después de que se anunciaran los controles anteriores y quedó justo dentro de sus límites.

El Departamento de Comercio y Nvidia declinaron hacer comentarios. Los planes para controles más estrictos fueron informados anteriormente por el Wall Street Journal.

China podría quedarse fuera de la revolución de la inteligencia artificial debido a errores geopolíticos

La medida destaca la determinación del Gobierno de Biden de contener el auge tecnológico de China y podría aumentar las tensiones entre ambos países.

Aún no está claro si el anuncio también incluirá una extensión de las licencias generales otorgadas a las empresas de Corea del Sur y Taiwán. En octubre pasado, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. obtuvieron una prórroga de un año de las restricciones y solicitaron a la Casa Blanca que las extienda por al menos otro año.

Traducido por Paola Torre.