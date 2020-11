Empresarios frustrados con Argentina exponen lista de problemas

Patrick Gillespie

Danone SA compara hacer negocios en Argentina con una montaña rusa. Coca-Cola Femsa SAB dice que es uno de sus mercados más desafiantes. La siderúrgica Ternium SA ve un “escenario muy volátil” hacia adelante. También está pasando factura al gigante cervecero AmBev SA.

Las empresas globales están cada vez más frustradas con Argentina, según transcripciones de llamadas de resultados trimestrales revisadas por Bloomberg News. Las quejas específicas varían, pero, en términos generales, los ejecutivos dicen que es difícil ganar dinero en un contexto que incluye controles de capitales, una inflación descontrolada, congelamiento de precios, tipos de cambio múltiples, la peor contracción económica registrada y uno de los confinamientos por la pandemia más estrictos de la región.

Todo esto tiene a empresarios con los nervios de punta sobre lo que sigue para el país. Algunos no tienen la paciencia para esperar a que la tormenta pase. Walmart Inc. acordó vender su negocio en Argentina este mes después de 25 años en el país. Otras firmas multinacionales, como LatAm Airlines Group SA, el vendedor minorista chileno Falabella SA y la firma de pintura para automóviles Axalta Coating Systems, detuvieron sus operaciones locales este año. Honda Motor Co. dejó de fabricar automóviles en Argentina en mayo pasado, mientras que Starbucks y American Airlines Group Inc. también han reducido su presencia en el país.

Argentina ha perdido más de 20.000 empleadores del sector privado este año, un poco menos de los 23.000 perdidos durante los tres años anteriores combinados. Sin duda, algunos cierres de empresas son resultado de la pandemia de covid-19 y la estricta cuarentena de Argentina.

Pero en recientes llamadas de resultados, las empresas describen una narrativa desgarradora de su experiencia en la segunda economía más grande de Sudamérica, y las quejas apuntan más hacia fallas políticas que hacia la pandemia.

Estas son sus propias palabras

Danone, 19 de octubre

Emmanuel Faber, director ejecutivo, tras anunciar que la empresa está revisando su negocio en Argentina: “Llevamos dos décadas y media en Argentina. Así que, en efecto, hemos estado en la dinámica de montaña rusa. Ya nos han escuchado, incluyéndome creo, diciendo que en efecto hemos emergido crisis tras crisis más fuertes que antes, al enfocarnos localmente, reorganizar, y reestructurar la forma en que trabajamos en Argentina. Es lo mismo que está sucediendo actualmente”.

Coca-Cola Femsa, 26 de octubre

John Santa María, director ejecutivo: “El problema con Argentina no es tanto el crecimiento del volumen sino las restricciones de precios que tenemos, los controles de precios que está imponiendo el Gobierno”. “Estamos viendo ganancias de mercado en todas las categorías, en todos los países, con la excepción probablemente de Argentina”.

Constantino Spas, director financiero: “Además, Uruguay entregó volúmenes positivos mientras que Argentina, que ha sido uno de los mercados operativos más desafiantes para Coca-Cola Femsa durante el año, ha comenzado a estabilizarse”.

AmBev, 29 de octubre

Lucas Machado Lira, director financiero: “En Argentina, la combinación de los controles de precios en alimentos y bebidas y la hiperinflación continúa pasando factura”.

Archer-Daniels-Midland Co., 30 de octubre

Juan R. Luciano, director ejecutivo: “No voy a decir oficialmente que pronostico una devaluación en Argentina... ya que me gustaría volver algún día”.

Ternium, 4 de noviembre

Máximo Vedoya, director ejecutivo: “Hay muchos desafíos en Argentina. Es decir, lo que está pasando con los tipos de cambio. Argentina claramente necesita algunas reformas y necesita tiempo para crear algunas de esas reformas. Entonces creo que vamos a ver un escenario muy volátil en Argentina”. Sobre los problemas cambiarios de Argentina: “La única forma de salir de esto será una devaluación”.

Barrick Gold, 5 de noviembre

Mark Bristow, director ejecutivo: “Debido a la actual crisis financiera en Argentina, el Gobierno ha mantenido las restricciones cambiarias y la repatriación forzada de las ventas de exportación”. La mina de oro de la compañía “por lo tanto, ha mantenido una estrategia de ventas según sus necesidades de efectivo, vendiendo solo el oro suficiente para cubrir sus requisitos de pago en efectivo para operar la mina”.