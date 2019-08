Para Alberto Fernández, Mauricio Macri causó problemas en los mercados y debe solucionarlos

Patrick Gillespie

El candidato favorito a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, dijo que corresponde al presidente Mauricio Macri lidiar con la convulsión que están atravesando los mercados argentinos desde las elecciones primarias del domingo 11 de agosto.

El postulante opositor, que está en camino de convertirse en el próximo presidente de Argentina tras derrotar a Macri por 15 puntos, se negó a asumir la responsabilidad de la reciente caída del mercado, pero dijo que no obstaculizaría los esfuerzos del Gobierno para arreglar la situación.

Fernández dijo a los medios fuera de la sede de su campaña que era un problema que el Gobierno creó y el cual tiene que resolver. Y agregó que no podían hacer nada.

El peso se ha debilitado un 19% frente al dólar en dos días de pérdidas, probablemente deshaciendo los esfuerzos del Gobierno para frenar la inflación, ya que los inversores temen que Fernández pueda llevar a Argentina a su pasado de medidas intervencionistas. Desde las elecciones primarias del domingo, el postulante opositor y Macri se han culpado mutuamente de la venta masiva del mercado, y el Presidente prometió anunciar medidas para aliviar las dificultades económicas de los argentinos.

¿El mercado será amigable con Alberto Fernández?

Fernández no quiso opinar sobre dicho plan, diciendo que no quería complicar la situación para Macri al comentar y prometió ayudar al Gobierno, dependiendo de las medidas anunciadas. Además, declaró que si aparecen soluciones que favorecen a los ciudadanos ayudaría a la Casa Rosada, y añadió que si este no lo hace bien, complicaría permanentemente la vida de los argentinos.

La acusación de Macri. El lunes 12 de agosto, el mandatario brindó una conferencia de prensa luego de la derrota en las PASO, en la cual culpó al kirchnerismo por el terremoto financiero y cambiario que sufrió la Argentina. Además, aseguró estar confiado de poder revertir la situación electoral entre octubre y noviembre y negó cambios en el Gabinete.

"Todavía tenemos mucho por recorrer", sostuvo el Presidente y luego explicó: "Toda elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos. Los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que tuvimos que recorrer en estos tres años y medio". Además, endilgó estas dificultades al "arranque por la herencia que recibimos, que era realmente muy difícil".