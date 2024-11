Gary Gensler, el enemigo de Wall Street, dejará la SEC antes de la asunción de Trump

El presidente de la SEC, Gary Gensler, cuya ambiciosa agenda generó una feroz resistencia de Wall Street y del sector de las criptomonedas, planea dimitir el 20 de enero.

“La Comisión de Bolsa y Valores es una agencia extraordinaria”, señaló Gensler en un comunicado emitido el jueves. “El personal y la comisión están profundamente orientados a una misión, enfocados en proteger a los inversionistas, facilitar la formación de capital y asegurar que los mercados funcionen tanto para los inversionistas como para los emisores”.

Su partida dejará a la SEC en manos de un presidente interino que podría ser Mark Uyeda o Hester Pierce, ambos comisionados republicanos.

Gensler, que se describe a sí mismo como un “hombre de mercados” y que fue designado por el presidente Joe Biden en 2021, ha llevado a cabo una agresiva agenda en la que destacan la divulgación de información sobre riesgos climáticos, reformas de la negociación de acciones y medidas enérgicas contra los criptoescándalos. Algunas de sus normativas dejarán una huella duradera en las finanzas. Otras han sido bloqueadas en tribunales conservadores. El próximo nominado de la administración Trump para presidir la SEC podría intentar desmantelar aún más las normas emblemáticas de Gensler y adoptar un enfoque más favorable a las criptomonedas.

Entre los logros de Gensler en materia de políticas destacan la aceleración del tiempo de liquidación de las operaciones bursátiles en Estados Unidos y una nueva regulación que permitirá que billones de dólares más en transacciones del mercado de bonos del Tesoro estadounidense se liquiden de manera centralizada cada día. Los directivos con información privilegiada también se enfrentan a normas más estrictas en materia de divulgación y venta de acciones.

El futuro de la SEC en la era Trump

El próximo presidente podría revertir el enfoque en la regulación de los fondos de cobertura y de capital de riesgo a través de divulgaciones más estrictas, y buscar formas de anular las normas de divulgación de riesgos climáticos de la agencia. Muchas de ellas ya han sido impugnadas en los tribunales. La SEC de Trump probablemente relajará las medidas contra corredores, bancos y fondos de cobertura por usar aplicaciones de mensajería de terceros para comunicarse.

La industria de los activos digitales podría experimentar un cambio radical en la política de la SEC. Gensler persiguió tenazmente a los estafadores de criptomonedas, así como a empresas como Coinbase Global Inc. y el gigante de la negociación por cuenta propia DRW Holdings por no registrarse en la agencia. La industria se opuso con fuerza, diciendo que Gensler no había proporcionado una manera real para que la naciente clase de activos encajara en estructuras de décadas de antigüedad.

