Goldman Sachs ve oportunidad en desplome de acciones de impulso

Las fuertes pérdidas en las acciones cuyos precios ha subido de forma rápida pueden representar una oportunidad de compra a la baja si la historia sirve de guía, según la mesa de negociación de Goldman Sachs Group Inc.

Los operadores mencionaron repuntes tras pérdidas similares anteriores en la cesta High Beta Momentum de Goldman, junto con la configuración técnica actual.

Cuando la cesta de impulso largo-corto cayó un 10% o más en un periodo de cinco días en el pasado, subió en la semana siguiente en el 80% de los casos, según escribieron los operadores en una nota a sus clientes el martes. El retorno promedio fue del 4,5% en la semana siguiente y de más del 11% en el mes siguiente.

La repentina reversión de la estrategia de impulso, que se centra en comprar los valores que han subido recientemente y vender en corto los que se están quedando atrás, se produjo por primera vez en medio de un repunte de las acciones de la cesta destinadas a ser vendidas en corto. Sin embargo, sus caídas de esta semana se vieron impulsadas en mayor medida por las pérdidas en la parte larga de la cesta, “ya que temas como la inteligencia artificial están sufriendo las consecuencias de esta rotación”, escribieron los operadores de Goldman. La cesta cayó un 13% entre el 6 y el 19 de agosto, después de cotizar cerca de su máximo histórico.

Los operadores también analizaron los gráficos técnicos en busca de pistas sobre lo que podría detener la venta masiva en el comercio de impulso. La cesta de impulso cotiza cerca de un territorio de sobreventa y se acerca al fondo de su llamado canal de regresión, que es básicamente el límite inferior de una tendencia existente.

La cesta también cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días, el nivel que podría servir de soporte importante. “Podría ser un buen punto de entrada en el factor históricamente rentable, a menos que los resultados tecnológicos de la próxima semana provoquen una venta masiva prolongada de IA”, escribieron los operadores de Goldman. Nvidia Corp., el miembro más importante de los índices S&P 500 y Nasdaq 100, tiene previsto publicar sus resultados trimestrales el 27 de agosto.

Entre las empresas que más han perdido en bolsa en los últimos tres días se encuentran Palantir Technologies Inc., que cayó un 12%, y Advanced Micro Devices Inc. y Super Micro Computer Inc., que perdieron un 6% o más. Nvidia cayó solo un 2,8% durante ese tiempo, pero su gran ponderación en los índices de referencia lastró el mercado.

Esas acciones “se encontraban entre las más negociadas del año, gracias al optimismo hacia la IA y al impulso especulativo, lo que las hacía vulnerables a rápidos cambios de tendencia”, escribió Chris Murphy, codirector de estrategia de derivados de Susquehanna International Group, en una nota.

La venta masiva del factor momentum, que incluye acciones de IA de rápido crecimiento en el lado largo de la cesta, se produce en medio de diversas preocupaciones en el mercado, como el aumento de las valoraciones, el posicionamiento alargado y la creciente competencia de China.

El índice Nasdaq 100 cotiza a 27 veces los beneficios previstos para los próximos 12 meses, casi un tercio por encima de su media a largo plazo. Mientras tanto, las advertencias de China a las empresas tecnológicas para que eviten uno de los chips de Nvidia y la caída de las acciones de la empresa de computación en la nube CoreWeave Inc. tras la publicación de sus resultados fueron otros de los recientes obstáculos para las acciones con impulso.

Otra fuente de preocupación para los inversores tecnológicos surgió esta semana, cuando un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que la mayoría de las iniciativas de IA generativa implementadas para impulsar el crecimiento de los ingresos están fracasando y solo el 5% de los proyectos piloto de IA generativa están generando beneficios.

Sin embargo, este no es el único tropiezo de la cesta High-Beta Momentum de Goldman este año: se trata de su cuarta caída de más del 10% en 2025.

