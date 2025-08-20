miércoles 20 de agosto de 2025
Rappi obtiene préstamo de US$100 millones de Santander y crédito privado

La línea de crédito senior garantizada a cuatro años servirá para refinanciar y cubrir las necesidades de capital de la empresa, que busca expandirse en el competitivo mercado de reparto de la región

Rappi Inc., una de las startups más valiosas de América Latina, obtuvo un préstamo de US$100 millones de Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners, lo que marca la mayor financiación de deuda desde la fundación de la empresa colombiana de reparto hace una década.

La línea de crédito senior garantizada a cuatro años servirá para refinanciar y cubrir las necesidades de capital circulante de Rappi, que busca expandirse en el competitivo mercado de reparto de la región, según informó la empresa en un comunicado.

El financiamiento llega en un momento en que muchas startups latinoamericanas en fase de crecimiento han recurrido cada vez más a la deuda en un entorno de financiación más difícil. Si bien el gasto en capital de riesgo ha disminuido a nivel mundial, el panorama de las startups jóvenes de América Latina se ha visto especialmente afectado.

El recorrido de Rappi

Rappi, con sede en Bogotá y fundada en 2015, se ha convertido en una de las plataformas de reparto más reconocidas de Latinoamérica, expandiéndose a México, Brasil y otros países de la región con servicios de entrega de comida, comestibles y mensajería.

La empresa alcanzó una valoración de US$5.250 millones en julio de 2021, pero la última ronda de financiación pone de relieve cómo está aprovechando nuevas fuentes de capital para sostener su expansión y gestionar sus operaciones.

Entre los inversionistas se encuentran Sequoia Capital, T. Rowe Price y SoftBank Group Corp., que realizó una inversión de US$1.000 millones en 2019.

